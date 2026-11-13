Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Andorra llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Gibraltar tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Andorra viene de perder 0-1 como visitante ante Malta. El equipo ocupa el puesto 46 con 1 punto. Antes perdió 0-3 como visitante ante Lituania.
Gibraltar ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein en la fecha anterior. Gibraltar está 42° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Malta.
El historial entre Andorra y Gibraltar
Andorra y Gibraltar se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 de Gibraltar y 2 empates.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Gibraltar vs. Andorra
|0-0
|UEFA Nations League
|04/09/2024
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|19/11/2022
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|07/06/2021
|Andorra vs. Gibraltar
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Andorra suma 1 punto en el torneo.
- Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.