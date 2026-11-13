Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Andorra llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Gibraltar tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Andorra viene de perder 0-1 como visitante ante Malta. El equipo ocupa el puesto 46 con 1 punto. Antes perdió 0-3 como visitante ante Lituania.

Gibraltar ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein en la fecha anterior. Gibraltar está 42° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Malta.

El historial entre Andorra y Gibraltar

Andorra y Gibraltar se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 de Gibraltar y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Gibraltar vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 04/09/2024 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 19/11/2022 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 07/06/2021 Andorra vs. Gibraltar 0-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Liechtenstein vs. Azerbaiyán Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45

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En síntesis