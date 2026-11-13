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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Andorra llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Gibraltar tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Andorra viene de perder 0-1 como visitante ante Malta. El equipo ocupa el puesto 46 con 1 punto. Antes perdió 0-3 como visitante ante Lituania.

Gibraltar ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein en la fecha anterior. Gibraltar está 42° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Malta.

El historial entre Andorra y Gibraltar

Andorra y Gibraltar se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 de Gibraltar y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Gibraltar vs. Andorra0-0UEFA Nations League
04/09/2024Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
19/11/2022Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
07/06/2021Andorra vs. Gibraltar0-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Liechtenstein vs. AzerbaiyánViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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