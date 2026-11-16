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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Gibraltar vs. Malta por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones
Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Hay revancha apenas seis semanas después de que estos dos se vieran las caras. Gibraltar busca borrar la mala imagen de su última salida y Malta quiere confirmar que el empate de octubre fue un tropiezo aislado.

Ninguno de los dos pelea por algo grande en esta Liga de Naciones, pero son puntos que ordenan el grupo y también el orgullo de no quedar últimos en la tabla general.

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La actualidad de ambos equipos

Gibraltar llega golpeado después de caer 2-0 como visitante ante Andorra, un partido que cortó la ilusión que había dejado la victoria previa sobre Liechtenstein. Son apenas dos puntos en tres fechas y la idea ahora pasa por sumar de local para no quedar demasiado lejos en la tabla.

Malta, en cambio, viene de rescatar un empate 1-1 como local frente a Eswatini, resultado que no cayó del todo bien después de haber goleado la fecha anterior a Andorra. Con 7 puntos y en zona media de la tabla, el equipo tiene con qué pelear arriba del grupo si consigue levantar el nivel que mostró ante los andorranos.

El historial entre Gibraltar y Malta

Se enfrentaron cuatro veces y Malta se impuso en dos, con una victoria de Gibraltar y un empate de por medio. En las últimas tres citas la balanza se inclinó para los malteses, que además sacan diferencia en el historial goleador. El antecedente más reciente es justamente el 1-1 de octubre, que dejó la sensación de que la próxima podía desnivelarse para cualquiera de los dos lados.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Malta vs. Gibraltar1-1UEFA Nations League
06/09/2023Malta vs. Gibraltar1-0Friendlies
07/10/2020Malta vs. Gibraltar2-0Friendlies
04/06/2014Gibraltar vs. Malta1-0Non-FIFA Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lituania vs. LiechtensteinLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00

En síntesis

  • Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
  • Malta suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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