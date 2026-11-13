Alineaciones de Andorra y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones probables

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Andorra viene de caer 0-1 ante Malta. Gibraltar viene de empatar 1-1 con Malta.
Las alineaciones de Andorra y Gibraltar
Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Biel Borrà, Max Llovera, Ian Olivera, Moisés San Nicolás, Jordi Aláez, Ot Remolins, Éric Izquierdo, Arón Rodrigo, Albert Rosas, Guillaume López. DT: Koldo Álvarez.
Gibraltar (4-1-4-1): Jaylan Hankins, Ethan Terence Jolley, Dan Bent, Bernardo Lopes, Julian Valarino, Carlos Richards, Kian Ronan, Jesse Gómez, Nicholas Pozo, Han Stevens, Tjay De Barr. DT: Scott Wiseman.
La previa de Andorra y Gibraltar: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 4 cruces — Andorra ganó 0, Gibraltar ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 27/09/2026: Gibraltar 0-0 Andorra
- Próximo partido de Gibraltar: vs. Malta, lunes 16 de noviembre