Duro golpe para Curry: Se reveló el jugador por el que Warriors no pudo firmar a Damian Lillard

Era cuestión de esperar, tener paciencia y podrían haber formado un súper equipo en la NBA con Damian Lillard. Por lo menos eso dice una analista experta de la liga. Y, en su momento, Dame le dio la razón. Duro golpe para Stephen Curry, ya que se reveló el jugador por el que los Dubs no pudieron firmar al base estrella.

Antes de ingresar a la NBA en el 2012, Lillard sostuvo que “crecí como fanático de los Warriors, sigo siendo fanático de los Warriors. Si me voy a otro lado el año que viene, será el primer año que no sea seguidor de los Warriors. Me encantaría jugar en el equipo de mi ciudad natal”. Luego, el 7 veces All-Star confesó que se sentía bien con la afición de Golden State cuando jugaban en Oakland. Guiño por aquí, guiño por allá.

Joe Cronin, gerente general de Portland Trail Blazers, confirmó que Damian Lillard pidió un intercambio el primero de julio de 2023 para salir del equipo y de inmediato se instaló la narrativa que el destino elegido por el base estrella era Miami Heat. Claro, Dame sabía que Golden State Warriors ya no estaba disponible por el jugador que revelaron.

Los Warriors hicieron un intercambio sorpresa en el que enviaron a Jordan Poole, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., un pick de primera ronda del Draft 2030 y una selección de segunda ronda del Draft 2027 con destino a Washington Wizards. Golden State recibió a cambio al jugador que impidió la firma de Lillard. ¿Se apuraron?

Ramona Shelburne, periodista de ESPN, estuvo en la emisora ‘95.7 El Juego’ y explicó por qué la llegada de Chris Paul aGolden State Warriors impidió la firma de Damian Lillard: “Podrían haber esperado a Dame. Dame es del Área de la Bahía. Sé que estaba interesado. Si el iba a pedir un intercambio, los Warriors habrían estado en esa lista”.