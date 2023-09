Golden State Warriors dejó en claro que estaba en búsqueda de un hombre grande para la temporada NBA 2023-24. Por ese motivo, Dwight Howard se entrenó con los Dubs, pero ante la no firma del exjugador de Los Angeles Lakers, el equipo liderado por Stephen Curry ya anunció un nuevo refuerzo.

Los Warriors iniciarán el campamento de entrenamientos el lunes 2 de octubre con los siguientes 13 jugadores que tendrán un contrato fijo en la NBA 2023-24: Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Andrew Wiggins, Draymond Green, Gary Payton II, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski, Cory Joseph, Dario Saric y Trayce Jackson-Davis. Ahora, se sumó un jugador más bajo la modalidad de vínculo doble vía.

Entre los cambios de reglas que la NBA tendrá en la temporada 2023-24, una es la de permitir tres jugadores con contratos doble vía. Esto quiere decir que pueden jugar en la G-League y en cualquier momento ser requeridos por el primer equipo para jugar un total de 50 partidos de campaña regular. El protagonista de esta historia firmó con Golden State Warriors un contrato de este tipo.

Oficial: Warriors anunció un nuevo refuerzo tras no firmar a Dwight Howard

Hasta el 25 de septiembre de 2023, el único jugador de Golden State Warriors que tenía un contrato doble vía era Lester Quiñones, pero ahora se sumó un pívot que será compañero de Stephen Curry en la temporada NBA 2023-24. El equipo de San Francisco ya lo anunció de manera oficial tras no firmar a Dwight Howard.

“Los Golden State Warriors han firmado al pívot Usman Garuba con un contrato doble vía, se anunció hoy (25 de septiembre). Garuba, de 21 años, posee un promedio de 2.8 puntos, 3.9 rebotes y 12.2 minutos en 99 partidos (tres como titular) durante dos temporadas con los Houston Rockets”, publicó la cuenta oficial de prensa de los Dubs.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis. Mientras que Lester Quiñones y Usman Garuba jugarán con el equipo de San Francisco bajo la modalidad de contrato doble vía.