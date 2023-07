No todo fue color de rosa cuando Kevin Durant llegó a Golden State Warriors y puso a temblar a toda la NBA con dos títulos en tres Finales consecutivas. Una estrella de los Dubs como Draymond Green no la pasó muy bien que digamos y decidió romper el silencio al respecto. ¿Stephen Curry lo sabía?

La historia de Green estuvo a punto de acabarse en los Warriors tras 11 temporadas y cuatro títulos, pero firmó un nuevo contrato por cuatro años y US$100 millones. Todo parecía tranquilidad en el en torno de Draymond hasta que tomó un micrófono y volvió hablar de la era de Durant en Golden State.

Kevin Durant jugó por tres temporadas y 208 partidos en Golden State Warriors. KD pasó a ser la figura de los Dubs, fue el MVP de las dos finales que ganaron en 2017 y 2018 y terminó con un promedio por juego de 25.8 puntos. Sin embargo, fue el principal responsable de que Draymond Green perdiera confianza en el equipo de Stephen Curry y compañía.

“Tenemos nuestro éxito, luego viene KD (Durant), mi juego individual en cuanto a anotar y disparar sufrió porque entonces eso se convirtió en mucho de lo que querían que hiciera. El tiro no era una prioridad en absoluto. Empecé a ser llamado y visto como un no tirador, cuando de hecho, disparé un 37% de triples como si nadie me estuviera ayudando. Pero luego comencé a hablar y a verme como un no tirador solo porque estaba haciendo mucho para involucrar a esos muchachos”, reveló Green en el Podcast con P de Paul George y lo mejor estaba por venir.

La inesperada revelación de Green sobre Durant en los Warriors: ‘Perdí mi confianza’

El brillo colectivo llevó a que Draymond Green pensará más en el equipo que en sumar estadísticas individuales. A tal punto llegó el sacrifició de la estrella de la NBA que no dudó en hacer una inesperada revelación en el podcast de Paul George: “Perdí mi confianza y perdí mi confianza en mi tiro. Y, sabes, estoy tratando de involucrar a K (Kevin Durant), estoy tratando de involucrar a Steph, estoy tratando de involucrar a Klay. En mi mente estoy pensando como: ‘Hombre, Steph bajó y anota triples locos y porque lo hizo, Klay simplemente bajó y levantó uno desde la mitad de la cancha y la próxima vez, bajó y levantó uno desde el otro lado de la mitad de la cancha’. También tuvo un impacto negativo porque, ya sabes, perdí toda la confianza”.