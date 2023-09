Cuandos estos dos nombres, Dwight Howard y Golden State Warriors, aparecieron en un mismo mensaje de X (Twitter) el mundo de la NBA se sacudió. Algunos portales hasta se animaron a escribir cuál sería el rol del pívot en los Dubs, pero… Se complicó la llegada del exjugador de Los Angeles Lakers al equipo liderado por Stephen Curry.

¿LeBron James lo convenció? Todo empezó cuando Shams Charania, del portal The Athletic, publicó el 15 de septiembre de 2023 que “el ocho veces All-Star de la NBA, Dwight Howard, se reunirá con los Golden State Warriors“. Y cuando Shams dice algo casi siempre se cumple en la liga.

Hasta el 2 de octubre, cuando inicie el campamento de entrenamientos de Golden State Warriors para la temporada NBA 2023-24, el roster del equipo de San Francisco tiene a dos hombres grandes con contratos fijos: Kevon Looney y Dario Saric. Un ocho veces All-Star como lo es Dwight Howard se podría sumar, pero no estaría tan cerca su llegada.

¿LeBron lo convenció? Se complica la llegada de Dwight Howard a los Warriors

Dwight Howard viene de jugar una temporada en el baloncesto de Taiwan y su última campaña en la NBA fue con un promedio por juego de 6.2 puntos y 5.9 rebotes con Los Angeles Lakers. Todo parece indicar que la firma de este pívot, que fue campeón con LeBron en el 2020, no está asegurada en Golden State Warriors y Bolavip te cuenta el por qué.

“Me han dicho que los Warriors están viendo esto simplemente como otro entrenamiento, simplemente como otro tipo más al que están trayendo para que le eche un vistazo. Eso no significa que sea miembro del equipo”, dijo Kendra Andrews, de ESPN, sobre la posible llegada de Howard a Golden State. Al parecer, el excompañero de LeBron tendrá que competir con Kent Bazemore, Juan Toscano-Anderson, Dewayne Dedmon, Will Barton, Jaylen Nowell, Stanley Johnson y Derrick Favors, quienes han entrenado con los Dubs como agentes libres.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.