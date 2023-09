A la hora de sacar la lupa y mirar al detalle la carrera de LeBron James, una de las grandes dudas es que si debe ser catalogado como leyenda de Los Angeles Lakers para que le retiren la camiseta. La dueña del equipo ya tomó una decisión y un siete veces campeón de la NBA le respondió.

LeBron lleva cinco temporadas en los Lakers hasta el inicio de la campaña 2023-24, ha ganado un tíulo, un premio MVP de Finales y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA el 7 de febrero de 2023. Para Jeanie Buss, ‘El Rey’ ya hizo más que suficiente para que le retiren la camiseta en el estadio Crypto.com Arena.

“La norma para retirar la camiseta como Lakers es que el jugador ingrese en el Salón de la Fama. No tengo ninguna duda que LeBron llegará al Salón de la Fama. Cuando lo haga, retiraremos su camiseta”, le dijo Buss, dueña de Los Angeles Lakers, al portal Sportskeeda y una leyenda de la NBA le iba a responder en 3, 2, 1…

Salió 7 veces campeón y explicó por qué Lakers no debe retirar la camiseta de LeBron

Robert Horry puede presumir que se retiró con 7 títulos, tres fueron con Los Angeles Lakers, y como una voz autorizada en la NBA se animó a explicar por qué el equipo californiano no debería retirar la camiseta de LeBron James hasta que primero lo haga con Michael Cooper. Aquel exjugador que ganó cinco campeonatos con los Lakers.

“Baso todo en Michael Cooper. Sabes, es muy difícil para mí cuando retiras el número de un chico y no retiras el número de Michael Cooper. Y para mí es justo que… nadie debería ir antes que él (…) No aprecian la defensa a menos que seas Ben Wallace o Dennis Rodman. Y simplemente creo que si retiras la camiseta de LeBron, debes retirar la de Michael Cooper porque para mí es simplemente una leyenda de los Lakers”, explicó Horry en el podcast Big Shot Bob.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).