¿Quieres saber más cosas sobre Messi que probablemente no conocías? Aquí te contamos sobre 15 curiosidades sobre la vida del 'crack' argentino.

Curiosidades del crack argentino: 15 cosas que no sabías de Lionel Messi

Lionel Messi ha sido, a lo largo de estos últimos años, la figura más importante y reconocida del fútbol mundial. Millones de fanáticos de todo el mundo conocen de sobra la historia del 'crack' rosarino, que se inició en las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario, triunfó y se volvió leyenda en Barcelona, tuvo éxito en la Selección Argentina y ahora milita en Paris Saint-Germain.

La estrella argentina de 35 años tiene una historia muy conocida cuando dejó su país para jugar en La Masía del Barça. Fue creciendo y deslumbrando a todos los ojeadores del mundo hasta llegar al primer equipo 'culé' y nada fue igual a partir de allí. Goles, asistencias, jugadas inolvidables, títulos, récords: Messi escribió su nombre y se convirtió en leyenda del fútbol mundial codeándose incluso con los mejores de la historia.

Pero, detrás de Messi, también hay ciertas cosas que los fanáticos desconocen en torno a su figura. Su infancia, sus gustos, algunos detalles, su esposa Antonela Roccuzzo, los clubes en los que pudo haber jugado y mucho más en estas 15 curiosidades.

15 curiosidades de Messi que no sabías

1. ¿Por qué se llamó Lionel y la explicación del apodo 'Leo'?

Celia y Jorge Messi, padres del 'crack', llamaron a su hijo Lionel Messi, en honor al cantante favorito del matrimonio, Lionel Richie, muy popular por aquellos años. Ahora bien, ¿por qué lo apodan 'Leo'? Cuando llegó a Barcelona, 'perdió' su nombre original, ya que lo empezaron a adoptar como Leonel y en el trato cotidiano la 'i' pasó a ser 'e'. Por eso, el apócope 'Leo' quedó como su apodo y también como su firma y marca personal. Así lo aceptó el propio genio rosarino.

2. ¿Cómo era como alumno en la primaria?

El fanatimos por el fútbol de muy joven hizo que Messi no le importe la escuela. De hecho, esto le provocó muchos problemas a sus padres en la escuela de Leo. En una nota con Infobae, la celadora del colegio al que iba, la primaria Nº66 General Las Heras, llegó a decirle alguna vez: "Nene, dejá de patear y ponete a estudiar que así no vas a llegar a ningún lado". Claramente, llegó lejos pateando.

3. La comida favorita de Messi

La comida casera de mamá siempre triunfa por sobre el resto y Messi lo sabe. Su comida favorita son las milanesas que hace su mamá, acompañadas con puré. Se mencionó en alguna oportunidad que algún familiar que viajaba para ver a Leo le alcanzaba una dotación de milanesas para que pueda darse el gusto. Además, cada vez que vuelve al país por vacaciones o las fiestas, su madre Celia le prepara este manjar tan clásico en Argentina.

4. Las películas favoritas de Messi

El gusto por las películas fue variando para Messi. Cuando apenas se dio a conocer, el diario La Capital le consultó cuál era su favorita y éste respondió ¡Cuidado: Bebé suelto!. Tiempo después supo confesar su devoción por Ricardo Darín, con quien guarda una relación especial, y por las películas Nueve Reinas y El Hijo de la Novia. Y, más recientemente, en 2017, en una nota junto a Luis Suárez para el programa de televisión uruguayo Por la camiseta, reveló que su largometraje favorito es Titanic.

5. La habilidad secreta de Messi con un instrumento musical

La habilidad de Messi no sólo está en sus pies mágicos, ya que también tiene habilidad manual para tocar un instrumento musica. Quienes lo conocen aseguran que es un entusiasta aficionado a tocar la guitarra, al menos en sus primeros años como futbolista. En su momento, era una actividad que lo relajaba y lo ayudaba a distraerse de la alta competencia.

6. Los clubes en los que jugó antes de romperla en Newell's

Messi jugó en dos clubes antes de romperla en Newell's a partir de 1994. El primero fue el Abanderado Grandoli y, luego, disputó algunos partidos para Central Córdoba de Rosario y hasta ganó algún trofeo con este equipo. Todos ya lo veían como crack, pero su despegue llegó en Newell's, como todo el mundo conoce.

7. La importancia de su abuela materna Celia en su carrera

Su abuela materna Celia siempre lo apoyó en su carrera como futbolista. De hecho, según Infobae, a Messi le pidieron completar un equipo para un partido de Abanderado Grandoli. Todavía no había jugado en este equipo cuando Salvador Aparicio, técnico de varias categorías de la institución, lo vio pateando una pelota contra la pared y lo llamó. Su madre se mostró reticente a que juegue, pero su abuela apoyó la propuesta. Fue gracias a ella que el 10 comenzó su carrera en el deporte de la pelota. Por ese motivo, luego de que falleció en 1998, cada gol que Messi convirtió con Barcelona o la Selección Argentina se lo dedicaba a ella apuntando sus dos manos al cielo.

8. ¿Qué hubiese pasado si no se sometía al tratamiento con hormonas de crecimiento?

Una de las historias más conocidas sobre Lionel Messi es su tratamiento con hormonas para el crecimiento. Cuando tenía 13 años, medía 1.43 metros y así llegó a Barcelona para empezar no sólo en La Masía sino también este tratamiento. El médico que le diagnóstico el déficit de crecimiento a Messi reveló en una entrevista con Infobae que, de no ser por ese proceso por el que pasó Leo, hubiese medido 10 o 15 centímetros menos. Su altura hoy es de 1.70 metros.

9. Los clubes en los que pudo haber jugado Messi

Sabida es la historia de River y las pruebas que tuvo Messi, pero que al final no pudieron llevar al '10' a jugar al conjunto 'millonario'. Barcelona se quedó con el jugador, aunque por la cabeza de Jorge Messi también hubo un plan B por si los catalanes no querían a su hijo. Según reveló uno de los primeros agentes del jugador, Horacio Gaggioli, Messi pudo haber jugado en Real Madrid. Luego, ya a punto de debutar y ser parte del primer equipo, se lo relacionó con dos clubes: uno, Cádiz, y el otro, Espanyol. Ambos equipos lo querían, pero fue Frank Rijkaard, quien pidió al presidente del club que no lo deje salir. Y, por último, Messi también estuvo muy cerca de jugar en Inter cuando antes del Mundial 2006, ofrecieron 150 millones de euros por su ficha, pero al final, Joan Laporta convenció a toda su familia de que se quede.

10. Le ganó un duelo particular a Maradona

Cuando Diego Maradona brillaba en la televisión argentina con su programa de televisión, La noche del 10, Messi fue invitado junto a Carlos Tevez para jugar un fútbol-tenis contra el 'Pelusa', acompañado por Enzo Francescoli. La victoria fue para los jóvenes cracks de aquel entonces. A su vez, Diego sufrió su única derrota en ese juego durante su ciclo en el programa.

11. La historia de amor con Antonela Roccuzzo y el detalle generoso en su casamiento

La historia de amor entre Messi y su pareja Antonela Roccuzzo es bien conocida. Fue amor a primera vista cuando un primo de ella lo invitó a Leo a pasar unas vacaciones y quedó 'flechado'. Si bien llevaban una relación amistosa, cuando él tuvo que viajar a Barcelona, nunca la olvidó. En un encuentro en Rosario por un problema personal de Antonela, fue cuando el amor triunfó definitivamente. Nunca más se separaron, aunque sí físicamente por los compromisos de Leo fuera del país. Con el correr de los años, Roccuzzo y Messi se volvieron inseparables y hoy por hoy disfrutan su relación junto a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

En el casamiento que tuvo lugar en Rosario el 30 de junio de 2017 asistieron 260 personas, incluso hasta jugadores del Barcelona. La pareja no quiso regalos por su compromiso, sino que pidieron a los invitados que hagan donaciones a una reconocida ONG para cumplir con el deseo de los recién casados.

12. El lado altruista de Lionel Messi

Precisamente, este gesto que tuvo en su casamiento, no sorprende en lo absoluto. Messi lleva adelante una fundación propia encargada de apoyar a niños de escasos recursos a cumplir sus sueños, tal como él lo hizo. A su vez, el crack rosario es embajador internacional de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

13. Messi fue condenado a prisión

Así como Messi tiene su lado altruista, también ha tenido sus problemas con la justicia. El 25 de mayo de 2017, el Tribunal Supremo de Cataluña condenó a Lionel y su padre Jorge a una pena de 21 meses de prisión por defraudación al estado y evasión fiscal por una cifra de más de cuatro millones de euros. La pena no se hizo efectiva, así que Leo no tuvo que estar tras las rejas.

14. Los negocios de Lionel Messi

Un futbolista de su categoría y de los mejores pagos de todo el mundo invierte su dinero de manera especial. El rosarino tiene varias inversiones millonarias de distintas índoles: es dueño de la cadena de hoteles MiM, que tiene varios hoteles de lujo en España y alrededor de toda Europa; por otra parte, es dueño de su propia marca de ropa, en una asociación con la marca Tommy Hilfiger, ésta es dirigida por su hermana María Sol, quien es diseñadora. Messi es dueño de varias propiedades en territorio argentino, sobre todo, en su Rosario Natal: una torre de 125 metros de alto y 40 plantas con varios departamentos con vista al Río Paraná y un complejo residencial de 80 hectáreas a 40 kilómetros del Monumento a la Bandera. Y, por último, también tiene su propio vino en asociación con Bodegas Bianchi.

15. El detalle impensado de Messi que rompe un tabú

En otra confesión que hizo en la entrevista a dúo que tuvo con Suárez para el programa Por la camiseta, Messi reveló un detalle que hace por las mañanas y que rompe con un tabú masculino. "Yo también meo (orino) sentado, porque te levantás por la mañana todo dormido y es más cómodo", confesó. Toda una confesión que abrió un debate en ciertos puntos en Europa.