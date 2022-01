La variante del Covid-19 llamada Ómicron sorprendió al mundo entero por su rápida transmisión, lo que generó en la mayoría de los países una nueva ola de contagiados. En esta nota te contamos por qué avanza tan rápido.

The Guardian analizó diversos estudios médicos y le mostró al mundo que Ómicron es más infecciosa pero menos mortal que otras variantes. Según explican, esta no daña directamente a los pulmones de los contagiados como sí sucedía con la Delta, por dar un ejemplo. Además, tiene una elevada carga viral -hasta 70 veces mayor que sus predecesoras- que la vuelve súper contagiosa.

“En esencia, parece ser más capaz de infectar el tracto respiratorio superior, es decir, las células de la garganta. Por lo tanto, se multiplicaría en las células más fácilmente que en las células profundas del pulmón. Esto es realmente preliminar, pero los estudios apuntan en la misma dirección”, indica Deenan Pillay, profesor de virología en el University College de Londres.

Y cerró: “Los primeros indicios son buenas noticias, pero eso no es una señal para bajar la guardia, porque si eres clínicamente vulnerable, las consecuencias aún no son buenas: hay muertes por Ómicron. No todo el mundo puede arrancarse las mascarillas y divertirse".

Las vías de transmisión de Ómicron

Una de las razones de su mayor transmisibilidad, según los estudios realizados en Sudáfrica, es que esta variante se multiplica más en nariz, garganta y las vías aéreas superiores, y en menor cantidad en los pulmones. Esto explicaría la importante suba de casos que sufrió el mundo en las últimas semanas.