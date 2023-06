Hace semanas que se sacan conjeturas sobre un posible distanciamiento de una parte importante del plantel de la Selección Argentina (Leandro Paredes entre ellos) con Alejandro ‘Papu’ Gómez. El futbolista del Sevilla, que frecuentemente visibilizaba su afecto y cercanía con sus compañeros de la Albiceleste en redes sociales, de un momento a otro se mostró absolutamente indiferente.

Como por ejemplo cuando se cumplieron los primeros 6 meses de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, jugadores como Lionel Messi, Ángel Di María o Emiliano Martínez, entre tantos, recordaron en Instagram aquel triunfo sobre Francia del 18 de diciembre pasado en el Estadio Lusail, mientras que el ex Atalanta simplemente publicó en la misma fecha unas imágenes a raíz de una jornada que compartió con amigos y familiares en la provincia de Mendoza (la cual, a diferencia de posteos anteriores, no recibió ninguna reacción por parte de los miembros del combinado nacional).

A eso se le sumó que la esposa de Alejandro Gómez dejó de seguir desde su cuenta a algunos de los futbolistas de la Selección Argentina y a sus respectivas parejas, acción que agigantó los rumores de una ruptura en el seno de la Scaloneta. Y uno de los que habría perdido el follow de Linda Raff, la mujer del Papu, fue justamente Leandro Paredes.

Al respecto, el mediocampista, con último paso por la Juventus de Italia, se refirió por primera vez a estos trascendidos en una entrevista que le otorgó al canal de YouTube del usuario Ezzequiel. ”Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasó nada. No pasó nada, quedó ahí, es algo que salió y no sabemos el por qué”, señaló.

Sobre el mismo asunto, Paredes insistió: ”Nosotros no le damos bola. No le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien, de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué. Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle volumen”, sentenció.