Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras caer ante 2 de Mayo por un global de 2-1 en Matute, en una noche que terminó siendo devastadora para el club íntimo y especialmente para su máxima figura: Paolo Guerrero.

Luego del pitazo final, y mientras el cuadro paraguayo celebraba su histórica clasificación en el césped de La Victoria, las cámaras captaron una imagen que rápidamente se volvió viral: Paolo Guerrero, de 42 años, tirado en el campo de juego, llorando y visiblemente destruido por la eliminación.

Durante varios segundos, la señal internacional mostró al ‘Depredador’ completamente abatido, sin poder levantarse, golpeado emocionalmente por lo que significó quedar fuera del máximo torneo continental en una de las etapas más sensibles de su carrera.

En ese momento apareció el técnico Pablo Guede, quien se acercó a Guerrero, lo tomó del brazo y lo ayudó a ponerse de pie, mientras el delantero peruano seguía con el rostro desencajado, consciente del duro golpe deportivo que acababa de recibir.

Paolo Guerrero levantado por Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores

La escena tuvo un impacto enorme entre los hinchas, ya que muchos interpretaron que esta eliminación podría marcar la última Copa Libertadores de Paolo Guerrero, considerando su edad y el tramo final de su carrera profesional.

Más allá del resultado, la imagen del ídolo llorando en Matute reflejó la dimensión del fracaso para Alianza Lima, pero también el nivel de compromiso y carga emocional que aún mantiene Guerrero, incluso en uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria.

Alianza Lima anunciando el final del partido 1-1 ante 2 de Mayo en Matute. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento Paolo Guerrero valió 8 millones de euros, eso fue en el 2009 cuando jugaba para Hamburgo y tenía 25 años.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Tras ello, se espera que Paolo Guerrero se retire del fútbol profesional pues ya tiene 42 años.

Datos claves

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores tras perder 2-1 en el global ante 2 de Mayo.

El delantero Paolo Guerrero, de 42 años, fue captado llorando tras el pitazo final.

El técnico Pablo Guede ayudó a levantarse a Guerrero del césped del estadio Matute.

