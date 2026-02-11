El jugador Brahian Ayala ingresó durante el segundo tiempo del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Haciéndose cargo del penal que recién había cobrado el árbitro, el jugador se paró frente al balón, remató un potente disparo y consiguió igualar el partido 1-1 en Matute.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, 2 de Mayo está consiguiendo vencer 2-1 a Alianza Lima en el resultado global. De esta manera, el cuadro de Paraguay sigue su camino en la Copa Libertadores, mientras que Alianza Lima lucha revertir la situación y sacar dos goles de ventaja para pasar directo a la siguiente instancia.

El gol de 2 de Mayo para el 1-1 ante Alianza Lima

Tweet placeholder

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a la Fase 2 de la Libertadores?

Un empate o una derrota, por cualquier marcador, significará la eliminación inmediata de la Copa Libertadores, lo que representaría un golpe durísimo para el proyecto deportivo de Alianza Lima en este 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Advíncula anota su primer gol con Alianza Lima ante 2 de Mayo en Copa Libertadores

Este escenario pone una enorme presión sobre el técnico Pablo Guede y, especialmente, sobre Paolo Guerrero, el jugador emblema del plantel, llamado a liderar la remontada en una noche que puede ser histórica o completamente traumática para Alianza Lima.

La ira de Guerrero en el Alianza vs. 2 de Mayo. (Foto: X)

¿Qué necesita Alianza Lima para jugar Copa Sudamericana 2026?

Si llega a ser eliminado de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima debe hacerlo en la fase 3 para jugar la Copa Sudamericana 2026. Por lo tanto, debe superar a 2 de Mayo y, eventualmente, a Sporting Cristal para llegar a esa instancia y, como mínimo, asegurarse el pase a dicha competencia en caso de no acceder a la fase de grupos de Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también No pateó Paolo Guerrero y a Eryc Castillo le atajaron un penal: Alianza Lima perdió así el 1-0 ante 2 de Mayo

Si llega a superar al Cristal en fase 2, el equipo de Pablo Guede deberá jugar contra el ganador de Huachipato de Chile o Carabobo de Venezuela en fase 3. Podría repetirse un cruce con un equipo chileno en dicha instancia, tal como ocurrió en la edición 2025.