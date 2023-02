Paolo Guerrero es uno de los flamantes refuerzos de Racing Club para esta temporada. El atacante peruano vivirá su primera experiencia en el fútbol argentino y será uno de los más experimentados del plantel.

No obstante, el 'Depredador' desde su llegada ha comenzado a marcar la diferencia, a pesar de que el ex delantero del Inter de Porto Alegre no ha podido debutar en el cuadro argentino ya empieza a sobresalir.

Resulta que en un ranking realizado sobre los futbolistas más veteranos que formarán parte de esta edición del campeonato argentino, el atacante peruano figura dentro de los 5 primeros.

Paolo Guerreo se ubica en el caurto lugar con 39 años de edad y solo es superado por los futbolistas José Sand (Lanús - 42 años), Jorge Carranza (Instituto de Córdoba - 41 años) y Enrique Bologna (Defensa y Justicia - 40 años).

¿Cuándo podría debutar Paolo Guerrero en Racing Club?

En la próxima jornada Racing Club visitará a Argentinos Juniors. El duelo está programado para el próximo sábado 4 de febrero a las 7:30 pm (hora peruana). Si Fernando Gago está de acuerdo, en este encuentro el 'Depredador' podría debutar.