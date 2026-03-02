Es tendencia:
En Colombia anuncian inminente amistoso para la Selección Peruana previo al Mundial 2026

Frente a los rumores sobre un posible amistoso entre Colombia y Perú, en la FPF respondieron con un mensaje contundente.

Por Nicole Cueva

Perú podría enfrentarse a Colombia previo al Mundial 2026.
© DifusiónPerú podría enfrentarse a Colombia previo al Mundial 2026.

En las últimas horas, trascendió que la Selección de Colombia tendría previsto medirse ante Perú en el que sería su último amistoso en territorio ‘cafetero’, como parte de la despedida oficial ante su hinchada antes de viajar al Mundial 2026.

Colombia confirma amistoso previo al Mundial 2026

Las versiones comenzaron a tomar fuerza tras las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien señaló que el último amistoso en territorio colombiano se disputará el 29 de mayo en la ciudad de Bogotá.

No obstante, lo que mantiene la expectativa es que el rival para ese compromiso será anunciado en las próximas horas, y que el encuentro se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

Lo que está establecido es que este amistoso será el 29 de mayo en Bogotá. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas, eso está prácticamente acordado con la alcaldía de Bogotá para el Estadio ‘El Campín'”, señaló el dirigente.

¿Perú será el rival de Colombia?

Jean Ferrari explicó el plan de Mano Menezes en la Selección Peruana: “Tiene mapeados a bastantes…”

Jean Ferrari explicó el plan de Mano Menezes en la Selección Peruana: “Tiene mapeados a bastantes…”

Aunque habría sido un partido atractivo para el equipo de Mano Menezes, el periodista deportivo Gustavo Peralta señaló que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le informaron que no es viable que la Selección Peruana dispute ese amistoso ante Colombia.

“Hablábamos lo de Colombia y alguien de la FPF me dice que parece no es tan así que Perú sea el rival. “No es posible”, así me han dicho. Es alguien que ha hablado con alguien que toma decisiones como Jean Ferrari. Que no es tan posible que Perú sea el rival”, reveló en el programa ‘Hablemos de Max’.

DATOS CLAVES

  • Colombia disputará su último amistoso previo al Mundial 2026 el 29 de mayo en el Estadio El Campín de Bogotá.
  • Ramón Jesurún, presidente de la FCF, confirmó la fecha y la sede, pero el rival oficial se anunciará en las próximas horas.
  • Pese a los rumores, la FPF descartó a la Selección Peruana de Mano Menezes como posible oponente para dicho encuentro.
Nicole Cueva
