Sporting Cristal tiene un gran reto en la Copa Libertadores y viene demostrando que no hay rival débil en este certamen. Es así como ahora el conjunto de Carabobo será su siguiente enfrentamiento con miras a llegar a la fase de grupos. En este caso, el conjunto ‘celeste’ corre con una pequeña ventaja tras la lesión de una de las figuras del conjunto venezolano.

Se trata del delantero Eric Ramírez, quien presenta un desgarro de segundo grado en sus isquiotibiales. Esto prácticamente lo deja fuera por completo de la serie ante el equipo de Paulo Autuori. No podrá estar en ninguno de los dos juegos ya que se estima que su recuperación durará al menos un mes, por lo tanto no podrá estar ni para el choque de vuelta.

Figura de Carabobo no estará disponible (Foto: X).

Esta es una importante ventaja para el cuadro nacional, pues su rival no tendrá a uno de sus mejores jugadores. Quien ante Huachipato fue importante para lograr su pase hasta esta instancias con miras a llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo cual podría beneficiar de gran forma a los ‘rimenses’ en este juego de ida que no va a ser para nada sencillo.

El reemplazante natural de Ramírez sería José Riasco, jugador que a la hinchada no le termina de convencer. En las redes sociales se están lamentado mucho la lesión de una de sus figuras, pues saben que el que está para sustituirlo, no termina de dar la talla. Por tal motivo, lo ven como un duro golpe para este enfrentamiento ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juegan Carabobo contra Sporting Cristal?

Por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores, Carabobo recibe a Sporting Cristal. Este partido se disputará el día miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas de Perú (18:00 horas de Venezuela). El estadio elegido es el Coloso de Misael Delgado en Valencia. La transmisión estará a cargo de ESPN, mientras que por plataforma digital se disfrutará en Disney+.

Horarios de los partidos (Foto: Conmebol Libertadores).

Este choque puede ser vital para las aspiraciones del equipo peruano, pues si logra mantener al menos el empate, tendrá más chances en el juego de vuelta. El cual se jugará en Lima y eso sí, tendrán la mala suerte de no poder usar el Estadio Nacional, sino que van a tener que mudarse al Alejandro Villanueva para disputar este duro duelo.

Datos Claves