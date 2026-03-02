Los 3 jugadores que Javier Rabanal busca recuperar en Universitario para duelo ante Chankas

Universitario de Deportes dispone de un plantel amplio y con talento para poder afrontar con tranquilidad el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, además de la Copa Libertadores 2026.

No obstante, las lesiones también afectan al equipo, y recientemente el club ‘crema’ informó cuáles jugadores presentan problemas para disputar los próximos partidos. Entre ellos se encuentran Aldo Corzo, Horacio Calcaterra y César Inga.

Universitario confirmó 3 lesionados e hinchas se preocuparon

Mediante un comunicado médico, Universitario notificó a sus hinchas y al público que Calcaterra, Corzo e Inga presentan lesiones, especificando la gravedad de cada una.

Por su parte, el mediocampista Horacio Calcaterra sufre de gonalgia en la rodilla derecha y permanece en observación mientras recibe tratamiento médico. Del mismo modo, el defensor Aldo Corzo padece una distensión muscular en el muslo derecho, mientras que el zaguero César Inga sufrió una contusión en su rodilla derecha.

La institución ‘merengue’ informó que su cuerpo médico está monitoreando y tratando a los tres jugadores para que puedan volver a la cancha lo antes posible y aportar al equipo en la lucha por el título del Apertura.

¿Cuándo volverán a las canchas?

Se estima que Corzo podría regresar a los entrenamientos y ser convocado por Javier Rabanal en aproximadamente dos semanas. Inga sigue con molestias, aunque su recuperación podría concretarse para la próxima fecha.

En cambio, Calcaterra enfrenta la situación más difícil, pues su lesión es más seria y su regreso a la competencia con la ‘U’ podría tardar alrededor de un mes.

