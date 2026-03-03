Tras las polémicas y el reclamo de UTC, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios del VAR de los partidos que han sido más cuestionados de la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. La jugada del córner-saque de arco en UTC vs. Alianza Lima y el supuesto penal de Diego Romero contra Arley Rodríguez en Universitario vs. FC Cajamarca han sido de los más comentados.

Mucho se cuestionó alrededor de la jugada que marcó el 1-0 de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima ante UTC. Desde el cuadro de Cajamarca reclamaron que el árbitro Micke Palomino había dado saque de arco, pero segundos después cambió su decisión. Este club reclamó esto y se confirmó que hubo ayuda del VAR para decretar el córner en cuestión, algo prohibido de acuerdo a los estándares del sistema de videoarbitraje.

El audio del partido confirmó que Micke Palomino recibió ayuda de los encargados del VAR en UTC vs. Alianza Lima, Fernando Legario y Alberth Alarcón. A su vez, el propio juez del encuentro también solicitó que le indiquen si la jugada en disputa del balón entre Federico Girotti y Piero Serra era córner o saque de arco, aún cuando había marcado lo segundo en primera instancia.

‘El Gavilán del Norte’, a través de un reclamo formal de su presidente Osias Ramírez, pidió los audios del VAR y le terminaron dando la razón. Por este motivo, habrá medidas disciplinarias contra Micke Palomino y los árbitros encargados del VAR.

¿Qué pasó entre Diego Romero y Arley Rodríguez en Universitario vs. FC Cajamarca?

La otra gran jugada polémica que involucró al VAR en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 involucró a los futbolistas Diego Romero y Arley Rodríguez en Universitario vs. FC Cajamarca. El conjunto cajamarquino reclamo penal del guardameta contra el delantero.

En la jugada se pudo ver cómo Arley Rodríguez cae dentro del área ante un cruce del arquero Diego Romero. El árbitro Joel Alarcón no cobró pena máxima y el VAR no intervino por coincidir con la decisión arbitral en primera instancia. A raíz de esto, se conoció el audio de la jugada.

El VAR, a cargo de Hibert Villegas junto a Anderson Quispe, revisaron la jugada entre los jugadores de FC Cajamarca y la ‘U’. Se pudo ver cómo hubo un contacto entre ambos, lo que derivó en la caída del jugador visitante. Sin embargo, tal como comentaron ambos jueces, el contacto lo buscó Arley y no Diego Romero. Por eso, decidieron no intervenir.

Presidente de UTC pidió anulación y reprogramación del partido ante Alianza Lima

Osias Ramírez, presidente de UTC, habló en varios medios de comunicación por la jugada en donde Micke Palomino benefició a Alianza Lima con el córner que derivó en gol de Renzo Garcés. En sus apariciones públicas, aseguró que pidió ante la Federación Peruana la reprogramación del partido.

Si bien no está en condiciones de pedir los puntos, tampoco parece que vaya a tener éxito en el pedido de anulación del triunfo 1-0 de los ‘Blanquiazules’. Lo único que podrá conseguir es la suspensión de los árbitros involucrados, algo confirmado por el encargado de la CONAR, Juan Sulca.

