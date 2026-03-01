Así quedó la tabla de posiciones tras el Alianza Lima 3-1 Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Se completó la jornada número 8 de la Liga Peruana de Vóley y la tabla de posiciones se pone de candela. En este caso, los dos primeros equipos buscarán la última fecha deberán de buscar ganar sus respectivos partidos para ver quien termina en el primer lugar en busca de disputar los cuartos de final.
El cuadro de Atlético Atenea no tuvo ningún problema para ganar su partido por 3-0 ante el cuadro de Olva Latino. El conjunto ateniense consiguió sacar buenas ventajas con 25 a 22, 25 a 16 y 25 a 14 con una Isabel Fernández como la mejor jugadora del partido.
Mientras tanto, el Clásico tuvo un partidazo bastante duro entre Alianza Lima contra Universitario de Deportes. En el primer set el cuadro ‘blanquiazul’ se impuso 25 a 22 ante las ‘cremas’. El segundo set fue al contrario, dominio de las ‘pumas’ por 25 a 17 con contundencia. Pero la respuesta fue clara para las victorianas por 25 a 19 y por último, vencieron por
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Tras completarse los partidos de la jornada, así terminó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|PTS
|1
|Alianza Lima
|19
|16
|3
|49
|2
|USMP
|19
|17
|3
|48
|3
|Universitario
|19
|15
|4
|44
|4
|Géminis
|19
|11
|8
|31
|5
|Atlético Atenea
|19
|10
|9
|32
|6
|Atlético Atenea
|19
|11
|8
|30
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|19
|8
|11
|25
|8
|Deportivo Soan
|19
|5
|14
|18
|9
|Rebaza Acosta
|19
|5
|14
|15
|10
|Olva Latino
|19
|5
|14
|14
Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley
Así se vienen disputando los partidos de la fecha número 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.Publicidad
Sábado 28 de febrero:
- Géminis 3-0 Deportivo Soan
- Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta
- San Martín 3-2 Circolo
Domingo 1 de marzo:
- Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
- Universitario 1-3 Alianza Lima
Datos Claves
- Alianza Lima lidera la tabla con 49 puntos tras vencer 3-1 a Universitario de Deportes.
- Atlético Atenea derrotó 3-0 a Olva Latino con Isabel Fernández como la mejor jugadora.
- La San Martín (USMP) escolta el liderato con 48 puntos tras ganar 3-2 al Circolo.