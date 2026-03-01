Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones tras el Alianza Lima 3-1 Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima sumó un importante triunfo frente a Universitario en la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Ysabella Sánchez.
© Alianza LimaYsabella Sánchez.

Se completó la jornada número 8 de la Liga Peruana de Vóley y la tabla de posiciones se pone de candela. En este caso, los dos primeros equipos buscarán la última fecha deberán de buscar ganar sus respectivos partidos para ver quien termina en el primer lugar en busca de disputar los cuartos de final.

Publicidad

El cuadro de Atlético Atenea no tuvo ningún problema para ganar su partido por 3-0 ante el cuadro de Olva Latino. El conjunto ateniense consiguió sacar buenas ventajas con 25 a 22, 25 a 16 y 25 a 14 con una Isabel Fernández como la mejor jugadora del partido.

Mientras tanto, el Clásico tuvo un partidazo bastante duro entre Alianza Lima contra Universitario de Deportes. En el primer set el cuadro ‘blanquiazul’ se impuso 25 a 22 ante las ‘cremas’. El segundo set fue al contrario, dominio de las ‘pumas’ por 25 a 17 con contundencia. Pero la respuesta fue clara para las victorianas por 25 a 19 y por último, vencieron por

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras completarse los partidos de la jornada, así terminó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

Publicidad
#EquiposPJPGPPPTS
1Alianza Lima1916349
2USMP1917348
3Universitario1915444
4Géminis1911831
5Atlético Atenea1910932
6Atlético Atenea1911830
7Circolo Sportivo Italiano1981125
8Deportivo Soan1951418
9Rebaza Acosta1951415
10Olva Latino1951414

Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Así se vienen disputando los partidos de la fecha número 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.Publicidad

Sábado 28 de febrero:

  • Géminis 3-0 Deportivo Soan
  • Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta
  • San Martín 3-2 Circolo
Publicidad

Domingo 1 de marzo:

  • Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
  • Universitario 1-3 Alianza Lima

Datos Claves

  • Alianza Lima lidera la tabla con 49 puntos tras vencer 3-1 a Universitario de Deportes.
  • Atlético Atenea derrotó 3-0 a Olva Latino con Isabel Fernández como la mejor jugadora.
  • La San Martín (USMP) escolta el liderato con 48 puntos tras ganar 3-2 al Circolo.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima venció sin despeinarse a Circolo en la Liga Peruana de Vóley
Voley

Alianza Lima venció sin despeinarse a Circolo en la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis

Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley
Voley

Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley

Con final de infarto, Alianza Lima venció 3-1 a Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley
Voley

Con final de infarto, Alianza Lima venció 3-1 a Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo