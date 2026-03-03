Es tendencia:
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO y GRATIS por la de la Copa Sudamericana vía DSports

Alianza Atlético se enfrenta a Deportivo Garcilaso por los PlayOff de la Copa Sudamericana en busca de un cupo en la fase de grupos.

Por Bruno Castro

© GéminiAlianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso.

Este martes 3 de marzo se enfrentan Alianza Atlético contra Deportivo Garcilaso por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este encuentro se desarrollará en el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 21:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será mediante DSports y ESPN 2 Sur. Pero el minuto a minuto lo podrás seguir en Bolavip Perú.

El conjunto de Alianza Atlético en este caso funge como local en la ciudad de Trujillo. Viene con un rendimiento no muy bueno en el Torneo Apertura, en lo que va de las 5 fechas que se han disputado solo ha logrado ganar un partido. Después no sabe lo que es sumar tres puntos, logrando tres empates de forma consecutiva.

Mientras tanto, el conjunto del Cusco tampoco viene tan bien con un rendimiento cuestionable. Solo ha logrado sumar una victoria hasta el momento, a diferencia de los ‘Churres’ hasta ahora ha logrado tan solo una victoria, mientras que empató dos y perdió dos. En este caso viene de dos derrotas de forma consecutiva y una fue en el último minuto de local.

¡Martes de Copa Sudamericana!

Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se juegan su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana este martes 3 de marzo.

¡Bienvenidos al Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso.

Bruno Castro
