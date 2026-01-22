Alianza Lima tomó una decisión drástica. Franco Navarro, director deportivo del club, confirmó públicamente que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña incurrieron en un acto de indisciplina durante la concentración en Uruguay por la Serie Río de La Plata, al hacer ingresar mujeres al hotel donde se hospedaba el plantel.

Publicidad

Publicidad

En declaraciones contundentes, Navarro explicó: “Se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos tres jugadores no por la denuncia, pero sí por la indisciplina de hacer ingresar a mujeres al hotel”, marcando una clara postura institucional frente a lo ocurrido.

El directivo evitó pronunciarse directamente sobre la denuncia de agresión sexual que involucra a los futbolistas, señalando que ese tema seguirá su curso por la vía legal. Sin embargo, fue claro al indicar que cada uno deberá afrontar su defensa de manera personal.

Mientras tanto, el club optó por priorizar su imagen y disciplina interna. Navarro recalcó que Alianza Lima no tolerará actos que atenten contra la conducta profesional, especialmente en medio de una gira internacional.

Publicidad

Publicidad

El comunicado oficial de Alianza Lima sobre la denuncia de agresión sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. (Foto: Alianza Lima)

Zambrano, Peña y Trauco no estarán en la Noche Blanquiazul

Como parte de esta medida, también confirmó que ninguno de los tres jugadores, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, estará presente en la Noche Blanquiazul de este sábado 24 de enero, cuando el equipo enfrente a Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva.

ver también Luis Advíncula sufrió agresión por parte de hinchas de Alianza Lima: “Fue golpeado en el suelo”

La decisión marca un antes y un después en el manejo de este caso dentro de Alianza Lima, que ahora busca enfocarse en lo deportivo mientras la situación legal sigue su propio camino. Además, el directivo también comentó que junto con el técnico Pablo Guede verán qué fichajes hacen para reemplazar a los tres futbolistas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Zambrano, Peña y Trauco fueron separados indefinidamente de Alianza Lima por actos de indisciplina.

Franco Navarro confirmó que ingresaron mujeres al hotel durante la concentración en Uruguay.

Los tres futbolistas no jugarán la Noche Blanquiazul ante Inter Miami el 24 de enero.

Publicidad