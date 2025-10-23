Alianza Lima hizo oficial la renovación de contrato de Néstor Gorosito como entrenador del primer equipo. En una conferencia de prensa con ‘Pipo’ y el director deportivo Franco Navarro, el club blanquiazul anunció la noticia y depositó la plena confianza en el entrenador argentino para que siga en el cargo.

En diálogo con la prensa, Néstor Gorosito tuvo que responder varias preguntas sobre los problemas que tuvo Alianza Lima en esta temporada. Pidieron autocrítica, mientras que ‘Pipo’ explicó por qué el equipo rindió mejor a nivel internacional que local.

Néstor Gorosito firma contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026, tal como se adelantó. Su buen trabajo a nivel internacional con buenas participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana llevó a la directiva a decidir su continuidad.

‘Pipo’, hasta este jueves 23 de octubre, dirigió en 50 partidos al conjunto blanquiazul donde logró 26 triunfos, 13 empates y 11 derrotas, es decir un total de 91 puntos sobre 150 posibles para un total del 60 por ciento de efectividad.

Así fue la conferencia de prensa de Néstor Gorosito en Alianza Lima