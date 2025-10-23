Es tendencia:
OFICIAL| Alianza Lima renovó a Néstor Gorosito: las críticas a la Liga 1 y la exigencia de salir campeón

En conferencia de prensa, Gorosito tuvo críticas a la Liga 1 por las suspensiones. Explicó por qué Alianza Lima rindió mejor a nivel internacional que local.

Por Hugo Avalos

Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa por su renovación.
Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa por su renovación.

Alianza Lima hizo oficial la renovación de contrato de Néstor Gorosito como entrenador del primer equipo. En una conferencia de prensa con ‘Pipo’ y el director deportivo Franco Navarro, el club blanquiazul anunció la noticia y depositó la plena confianza en el entrenador argentino para que siga en el cargo.

En diálogo con la prensa, Néstor Gorosito tuvo que responder varias preguntas sobre los problemas que tuvo Alianza Lima en esta temporada. Pidieron autocrítica, mientras que ‘Pipo’ explicó por qué el equipo rindió mejor a nivel internacional que local.

Néstor Gorosito firma contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026, tal como se adelantó. Su buen trabajo a nivel internacional con buenas participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana llevó a la directiva a decidir su continuidad.

‘Pipo’, hasta este jueves 23 de octubre, dirigió en 50 partidos al conjunto blanquiazul donde logró 26 triunfos, 13 empates y 11 derrotas, es decir un total de 91 puntos sobre 150 posibles para un total del 60 por ciento de efectividad.

Así fue la conferencia de prensa de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito sobre Pablo Ceppelini

"Yo no sé nada sobre el tema contractual. Eso se hará una evaluación a final de temporada con el área deportiva, con Franco y Franquito. La evaluación será netamente futbolística".

Gorosito: "Nunca menospreciamos el torneo local"

"Salvo en el partido ante ADT, que jugamos con muchos chicos, siempre jugamos con lo mejor que tuvimos. Nosotros nunca menospreciamos el torneo local. Por ahí, a nivel internacional, hemos rendido más por la exigencia, es mucho más rápido, es más fluido".

Néstor Gorosito: "En el fútbol local se hace todo muy cortado"

"En el fútbol local se juega a una velocidad muy lenta, se hace muy cortado, pero a nivel internacional, nos calza perfecta esa velocidad. El hecho de la exigencia de los equipos y los árbitros que nos dejan jugar un poco más, nos saca a relucir mucho más en nuestro juego".

Néstor Gorosito: "Hice un gesto sí, pero 14 partidos de 18 me parece un insulto"

"Nos merman (sobre las suspensiones), no hice ningún insulto, hice un gesto sí, pero 14 partidos de 18 me parece un insulto".

Néstor Gorosito: "Me siento en deuda con el club"

"Vamos bien, tenemos el apoyo permanente. Cuando se gana, es muy fácil el apoyo, pero acá se ve la seriedad del club. Uno está en evaluación permanente y es lógica. Me hizo quedarme acá porque me siento en deuda con el club".

"Nos fue bien a nivel internacional, ha sido una campaña muy buena y nos sentimos en deuda y esperamos retribuirlo con un título".

Cruce entre Néstor Gorosito y el periodista José Varela

El periodista José Varela le pidió a Néstor Gorosito que puntualice respecto a los aspectos a criticar en el VAR. "No es el momento", dijo. Luego, pidió por una autocrítica para 2026 con lo que pasó en 2025. "La diferencia fue ese partido con la U en el Apertura y, después, en el Clausura, tenemos que mejorar de local", dijo.

Néstor Gorosito: "Tenemos que mejorar a nivel local"

En su reflexión respecto al torneo local, destacó que han sido "el equipo que más puntos sacó de visitante" en el Torneo Apertura, por lo que "tenemos que mejorar a nivel local". Además, "pidió igualdad de condiciones", respecto al VAR.

Néstor Gorosito: "Tenemos que salir campeones"

"Las evaluaciones a nivel permanente. Después a fin de año, hacemos una evaluación global. Le pueden preguntar a nuestros jugadores... Nuestra exigencia es partido a partido".

"Trataremos de mejorar esto (sobre los partidos en el torneo local). El año que viene estaremos en un año muy bueno y tenemos que salir campeones".

Néstor Gorosito sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero

"Son dos jugadores de jerarquía y extraordinarios. El que nosotros vemos mejor, juega. Nosotros somos respetuosos y exigentes, pero el fútbol es actualidad permanente. No se puede jugar con lo hecho, sino lo que se hace en forma permanente"

Néstor Gorosito: "Hemos tenidos muchísimas expulsiones, aunque hay cosas muy diferentes en ciertos clubes"

"Estamos bien, hay que hacer hincapié en ciertas cosas a nivel interno. Es muy difícil que critique a un jugador en público, la forma es desde el respeto, nosotros sabemos que no hemos hecho cosas bien, hemos tenido muchísimas expulsiones, aunque también hay ciertas cosas que son muy diferentes en ciertos clubes. No necesitan que les diga cuáles (...) Nosotros somos críticos y muy autocríticos puertas adentro".

Las palabras de Néstor Gorosito por su renovación de contrato

"Agradecerle a la institución, a Franco, a Fernando, a Franquito, a todos los dirigentes, que han optado para que nosotros continuemos. A los jugadores porque gracias a ellos esto no hubiese sido posible. Nos llena de orgullo esta institución, nos brinda todo para poder desarrollarlo, tenemos un buen plantel, internacionalmente, como decía Franco, nos fue bien, queríamos salir campeones, teníamos todas las armas para hacerlo, pero no pudimos. Jugamos 18 partidos internacionales donde enfrentamos rivales importantes a nivel internacional, dimos la talla. Tenemos que mejorar a nivel local. La diferencia de dos puntos en el Apertura se dio por el gol de Rivera en el clásico".

"Agradecidos con los que nos vienen apoyando y, por ahí, a los que no tanto, que es totalmente comprensible porque en esta camiseta siempre hay que ganar, estamos avocados en mejorar esa parte".

"Alianza siempre tiene que campeonar. Nos encanta el desafío y agradecidos con todos".

Autocrítica por no poder pelear la Liga 1

Luego de hablar del plantel para el 2026, Franco Navarro reconoció que no se pudo pelear el torneo local y es justo hacer una autocrítica al respecto, más allá de que el año no terminó.

Franco Navarro confirmó que habrá refuerzos en Alianza Lima

En su exposición, destacó que hubo una renovación del plantel en un 70 por ciento durante este año 2025, pero confirmó que habrá refuerzos en las áreas que se crean convenientes.

Franco Navarro confirma la renovación de contrato de Néstor Gorosito

"La renovación de Néstor Gorosito responde a un análisis del área deportiva"

"Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos han tocado vivir, por el proyecto que se inició en diciembre del año pasado y por el que continuará en todo 2026".

"Ha sido un año internacional increíble, que nos ha permitido consolidar un plantel de esa jerarquía y compromiso que, cuando uno quiere, las cosas se pueden dar. Esto refiere a los rendimientos individual y grupal gracias a Pipo".

¡Comienza la conferencia de prensa!

Franco Navarro y Néstor Gorosito se presentan en la conferencia de prensa.

¡Comenzó la transmisión!

En pocos minutos comienza la conferencia de prensa de Franco Navarro y Néstor Gorosito en Alianza Lima.

Se demora el inicio de la conferencia de prensa

El inicio estaba estipulado para las 12:30 de hoy, pero todavía no han comenzado los vivos en YouTube y TikTok. Arranca a las 12:40.

Los detalles de la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima

La renovación de Néstor Gorosito será hasta diciembre de 2026. Si bien hubo dudas durante el último tiempo, todo se definió con las declaraciones de 'Pipo' antes del partido ante Sport Huancayo.

Firma su nuevo contrato hasta diciembre de 2026. Su objetivo será mejor todavía más la imagen que dio este año donde terminó por priorizar las Copas Libertadores y Sudamericana, descuidando la Liga 1.

Néstor Gorosito y Franco Navarro, en conferencia de prensa

Tal como se informó, Néstor Gorosito y Franco Navarro estarán en conferencia de prensa a partir de las 12:30 horas para anunciar la renovación de 'Pipo' como entrenador de Alianza Lima.

En la rueda de prensa, se informará el motivo de la decisión de la continuidad de Gorosito al frente del primer equipo 'íntimo'. Además, se informarán detalles sobre el proyecto del área deportiva a futuro.

Hugo Avalos
