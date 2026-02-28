“Solo importa ganar”: la nueva reacción del pueblo blanquiazul hacia Pablo Guede tras ser punteros del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima consiguió un verdadero triunfazo el día de hoy en su visita a UTC de Cajamarca en el Estadio Héroes de San Román. Ahora que son los nuevos líderes de Torneo Apertura 2026 y que los resultados le sonríen al equipo blanquiazul, quienes por cierto aún no conocen de derrotas en el campeonato, todo parece indicar que el hincha empieza a mostrar respaldo hacia Pablo Guede.

¿Cómo así? Y es que para nadie es ninguna novedad que el nombre de Pablo Guede generó diversos cuestionamientos al inicio de la temporada 2026, sobre todo por la durísima eliminación en Fase 1 de la Copa Libertadores. Es más, habían rumores de que no iba a continuar en el cargo por decisión de los altos mandos del club, pero el pueblo victoriano ya mandó un mensaje.

“Mientras Pablo Guede sea técnico de Alianza, solo importa ganar. Hay que encontrar la manera de sostener esto que es casi lo único bueno que tenemos”, “Vi el partido y este equipo de Guede es horrible, pero tiene la suerte del campeón” y “Pablo Guede puede ser muy cuestionado, pero el resultado te respalda y te saca como técnico”; se pueden leer en los comentarios en ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Ahora el camino de Alianza Lima deberá tener como único objetivo la obtención del Torneo Apertura 2026. Si bien el campeonato recién empezó y lleva tan cinco jornadas disputadas hasta el momento, todo parece indicar que el equipo blanquiazul será uno de los grandes candidatos hacia el título, sobre todo cuando ahora son los únicos punteros en la tabla de posiciones.

Las palabras de Pablo Guede luego del triunfo de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca

Pablo Guede habló en conferencia de prensa luego del triunfazo de Alianza Lima frente a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón. El estratega argentino enfatizó en lo que hizo su equipo en un plaza tan complicada como es jugar en la altura de Cajamarca, además de que rescató la enorme importancia de mantener el arco sin goles del rival cuando es un aspecto que claramente les da confianza.

“Era un campo y un rival muy difícil que juega bien. Afortunadamente pudimos conseguir un triunfo para seguir adelante con el objetivo que tenemos. El compromiso de los jugadores es buenísimo. Hoy hubo muchas circunstancias como el campo, la altura y el calor, pero supimos otra vez mantener el arco en cero. Resalto el compromiso y el corazón de estos jugadores”; dijo Pablo Guede.

