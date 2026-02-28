Luego de ganar en Cajamarca: la drástica respuesta de Jairo Vélez a todos los detractores de Alianza Lima

Si bien Alianza Lima es el nuevo puntero del Torneo Apertura 2026 y el día de hoy consiguió un triunfo muy valioso ante UTC en la ciudad de Cajamarca, todavía existen diversos comentarios en donde aseguran que el equipo no muestra una clara idea de juego y que por ahora los resultados respaldan el proceso. A raíz ello es que Jairo Vélez respondió de forma muy drástica.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El volante de Alianza Lima, quien por cierto fue titular en el Estadio Héroes de San Ramón, conversó con la prensa deportiva local luego del triunfo por 1-0 frente a UTC. Además de destacar el nivel de sus compañeros y de afirmar de que existe una autocrítica muy importante en la interna del grupo, dejó una frase para concientizar al pueblo victoriano: “El hincha come mucha cosa por internet“.

“Siempre es importante ganar en una plaza muy complicada y en una cancha muy difícil. Esto es fútbol, lo que al final sirve es ganar. También somos autocríticos y sabemos que hay cosas por mejorar, pero este triunfo es muy importante. Hay que seguir trabajado, esto va partido a partido y queda mucho por delante todavía”; comentó Jairo Vélez para ‘Jax Latina Media‘.

Respecto a las críticas que recibe Alianza Lima por el nivel de juego que muestran, el volante ecuatoriano manifestó lo siguiente: “El hincha come muchas cosas por internet. El grupo está fuerte y lo importante es ganar, más allá de todo. A veces las cosas no salen como queremos y hay que ver también muchas cosas, que no son excusas. Entendemos igual que tenemos que mejorar“.

Alianza Lima no sabe lo que es perder en el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 viene atravesando la fecha 5 y luego del triunfo del día de hoy de Alianza Lima sobre UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, podemos decir que los dirigidos técnicamente por Pablo Guede no conocen de derrotas hasta el momento. Los resultados conseguidos han sido 4 triunfos y 1 empate, lo cual evidencia que están totalmente preparados para pelear por el título.

A pesar de los cuestionamientos hacia el nivel del equipo y de que claramente deberán mejorar constantemente, es mejor trabajar cuando se consiguen triunfos a diferencia de hacerlo con un panorama negativo. Veremos si es que Alianza Lima se mantiene en ritmo y logra ascender en lo colectivo ya que de ser así podríamos estar frente a uno de los candidatos más importantes en la Liga 1.

Fuente: Alianza Lima.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Alianza Lima 5 4 1 0 6 2 4 13 2 Los Chankas 5 3 2 0 8 5 3 11 3 UTC 5 3 1 1 8 5 3 10 4 FBC Melgar 5 3 0 2 10 6 4 9 5 Universitario 4 2 2 0 7 4 3 8 6 Cienciano 5 2 1 2 11 8 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 2 7 6 1 7 8 Alianza Atlético 5 1 3 1 2 2 0 6 9 Sporting Cristal 5 1 2 2 7 7 0 5 10 FC Cajamarca 4 1 2 1 7 7 0 5 11 Deportivo Garcilaso 5 1 2 2 5 6 – 5 12 ADT 5 1 2 2 3 5 -2 5 13 Cusco FC 4 1 1 2 4 4 0 4 14 Sport Boys 4 1 1 2 2 3 -1 4 15 Comerciantes Unidos 4 1 1 2 4 6 -2 4 16 Juan Pablo II 4 1 1 2 6 12 -6 4 17 CD Moquegua 4 1 0 3 3 8 -5 3 18 Atlético Grau 4 0 1 3 1 5 -4 1

