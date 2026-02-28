Es tendencia:
Luego de ganar en Cajamarca: la drástica respuesta de Jairo Vélez a todos los detractores de Alianza Lima

Jairo Vélez mando un contundente mensaje tras el triunfo de Alianza Lima frente a UTC en condición de visita. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Jairo Vélez, volante de Alianza Lima.
© Jax Latina Media.Jairo Vélez, volante de Alianza Lima.

Si bien Alianza Lima es el nuevo puntero del Torneo Apertura 2026 y el día de hoy consiguió un triunfo muy valioso ante UTC en la ciudad de Cajamarca, todavía existen diversos comentarios en donde aseguran que el equipo no muestra una clara idea de juego y que por ahora los resultados respaldan el proceso. A raíz ello es que Jairo Vélez respondió de forma muy drástica.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El volante de Alianza Lima, quien por cierto fue titular en el Estadio Héroes de San Ramón, conversó con la prensa deportiva local luego del triunfo por 1-0 frente a UTC. Además de destacar el nivel de sus compañeros y de afirmar de que existe una autocrítica muy importante en la interna del grupo, dejó una frase para concientizar al pueblo victoriano: “El hincha come mucha cosa por internet“.

“Siempre es importante ganar en una plaza muy complicada y en una cancha muy difícil. Esto es fútbol, lo que al final sirve es ganar. También somos autocríticos y sabemos que hay cosas por mejorar, pero este triunfo es muy importante. Hay que seguir trabajado, esto va partido a partido y queda mucho por delante todavía”; comentó Jairo Vélez para ‘Jax Latina Media‘.

Respecto a las críticas que recibe Alianza Lima por el nivel de juego que muestran, el volante ecuatoriano manifestó lo siguiente: “El hincha come muchas cosas por internet. El grupo está fuerte y lo importante es ganar, más allá de todo. A veces las cosas no salen como queremos y hay que ver también muchas cosas, que no son excusas. Entendemos igual que tenemos que mejorar“.

Alianza Lima no sabe lo que es perder en el Torneo Apertura 2026

Piero Serra, jugador de UTC y exAlianza Lima, se quejó por error arbitral clave: “Nos robaron el partido”

El Torneo Apertura 2026 viene atravesando la fecha 5 y luego del triunfo del día de hoy de Alianza Lima sobre UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, podemos decir que los dirigidos técnicamente por Pablo Guede no conocen de derrotas hasta el momento. Los resultados conseguidos han sido 4 triunfos y 1 empate, lo cual evidencia que están totalmente preparados para pelear por el título.

A pesar de los cuestionamientos hacia el nivel del equipo y de que claramente deberán mejorar constantemente, es mejor trabajar cuando se consiguen triunfos a diferencia de hacerlo con un panorama negativo. Veremos si es que Alianza Lima se mantiene en ritmo y logra ascender en lo colectivo ya que de ser así podríamos estar frente a uno de los candidatos más importantes en la Liga 1.

Fuente: Alianza Lima.
Fuente: Alianza Lima.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Alianza Lima541062413
2Los Chankas532085311
3UTC531185310
4FBC Melgar530210649
5Universitario42207438
6Cienciano521211837
7Sport Huancayo52127617
8Alianza Atlético51312206
9Sporting Cristal51227705
10FC Cajamarca41217705
11Deportivo Garcilaso5122565
12ADT512235-25
13Cusco FC41124404
14Sport Boys411223-14
15Comerciantes Unidos411246-24
16Juan Pablo II4112612-64
17CD Moquegua410338-53
18Atlético Grau401315-41
DATOS CLAVES

  • Jairo Vélez defendió el desempeño del equipo tras vencer 1-0 a UTC en Cajamarca.
  • El volante ecuatoriano restó importancia a las críticas en redes sociales con la frase: “El hincha come muchas cosas por internet”.
  • Alianza Lima se mantiene como líder invicto con 13 puntos (4 victorias y 1 empate) en cinco fechas.
Renato Pérez
Renato Pérez
