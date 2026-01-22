Grave escándalo en Alianza Lima. Un violento episodio sacudió al club luego de que un grupo de barristas ingresara por la fuerza al entrenamiento, en medio de la conmoción generada por la denuncia de agresión sexual que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Según los reportes, los tres futbolistas señalados no se encontraban en el campo al momento de la irrupción. Sin embargo, parte del plantel seguía trabajando cuando los barristas ingresaron de manera agresiva a las instalaciones, generando pánico entre jugadores y trabajadores.

En medio de la tensión, Paolo Guerrero intentó calmar la situación, pero fue atacado a puñetes por los hinchas. Ante ello, Luis Advíncula intervino para defender al “Depredador”, lo que provocó una reacción aún más violenta por parte del grupo.

Testigos señalan que los barristas atacaron a Advíncula, lo empujaron y continuaron golpeándolo incluso cuando ya estaba en el suelo, en una escena que dejó en shock a todos los presentes.

La barra brava de Alianza Lima agredió a sus futbolistas

La violencia no se detuvo luego de golpear a Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Se conoció que Luis Ramos terminó con una bolsa de hielo en la cara por todos los golpes recibidos, mientras que Fernando Gaibor y el directivo Franco Navarro Mandayo también fueron víctimas de agresiones durante el caos.

El hecho ha generado una fuerte ola de indignación y pone nuevamente en el centro del debate la seguridad en los clubes y el rol de las barras bravas. Alianza Lima aún no emite un pronunciamiento oficial, pero el episodio ya es considerado uno de los más graves en los últimos años.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

Datos claves

Paolo Guerrero recibió puñetes y Luis Advíncula fue golpeado en el suelo por barristas.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, señalados en denuncia de agresión, no estaban en el campo.

Luis Ramos, Fernando Gaibor y Franco Navarro también fueron agredidos durante el caos en Alianza.

