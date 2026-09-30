Dinamarca vs. Portugal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Portugal llega como candidato claro y Dinamarca necesita reaccionar rápido en la Liga de Naciones: los dos se ven las caras el jueves 1 de octubre con historias bien distintas sobre la mesa.
La fecha 3 puede ordenar bastante la tabla del grupo y ninguno de los dos quiere quedar relegado a esta altura del torneo. Portugal ya sacó una diferencia interesante en puntos y una victoria acá lo dejaría prácticamente al frente del pelotón.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca tuvo una fecha anterior irregular: cayó 3-2 como visitante ante Noruega y después se repuso con un 2-0 ante Gales en su casa. Esa mezcla de resultados la dejó en la mitad de la tabla, con apenas 3 puntos en dos presentaciones, algo lejos de lo que necesita para meterse en la pelea alta del grupo.
Portugal, en cambio, llega invicto y con paso firme: ganó 1-0 de local a Gales y después se impuso 2-1 en su visita a Noruega. Son 6 puntos de 6 posibles y una ubicación cómoda en la novena posición, que lo pone entre los mejores del certamen y con margen para jugar este partido con tranquilidad.
El historial entre Dinamarca y Portugal
El historial es ampliamente favorable a Portugal: de 18 enfrentamientos entre ambos, se quedó con 12 victorias contra 4 de Dinamarca y hubo 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, 37 a favor de Portugal contra 21 de los daneses.
El cruce más reciente fue en marzo de 2025, con dos partidos que mostraron paridad puntual: Portugal 5-2 Dinamarca y Dinamarca 1-0 Portugal. Antes de eso, los duelos vienen alternando resultados ajustados desde hace más de una década, aunque siempre con Portugal como el que saca más rédito en el balance total.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/03/2025
|Portugal vs. Dinamarca
|5-2
|UEFA Nations League
|20/03/2025
|Dinamarca vs. Portugal
|1-0
|UEFA Nations League
|08/10/2015
|Portugal vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/2014
|Dinamarca vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|13/06/2012
|Dinamarca vs. Portugal
|2-3
|UEFA European Championship
|11/10/2011
|Dinamarca vs. Portugal
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/2010
|Portugal vs. Dinamarca
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/2009
|Dinamarca vs. Portugal
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Portugal vs. Dinamarca
|2-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|01/09/2006
|Dinamarca vs. Portugal
|4-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Portugal se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.
- Portugal suma 6 puntos tras vencer a Noruega y Gales.