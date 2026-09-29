¿Quién es el nuevo DT de Universitario tras la salida de Héctor Cúper?

Héctor Cúper no sigue al mando de Universitario y la directiva anunció quién se hará cargo del primer equipo. Conoce todos los detalles de la noticia.

Se acaba de confirmar que Héctor Cúper no es más entrenador de Universitario de Deportes, así que desde ahora mismo existe la incertidumbre de quién será el nuevo entrenador del primer equipo. Por el momento, y todavía a la espera de que la directiva pueda encontrar al reemplazo ideal para seguir firmes en los objetivos deportivos, Piero Alva es quien asumirá los entrenamientos.

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“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo. De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico“; informaron.

Fuente: Universitario.

Es así que desde Universitario de Deportes optaron por darle continuidad a la plantilla principal con la presencia de Piero Alva. Al ser un profesional de la casa y que conoce muy bien lo que se pretende en distintos aspectos de preparación, dicha estadía se espera que sea momentánea ya que todavía resta esperar por la llegada de un nuevo comando técnico. Veremos qué deciden desde la directiva.

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Fuente: Universitario.

El entrenador que pide la hinchada de Universitario para reemplazar a Héctor Cúper

Si bien se hizo pública la designación de Piero Alva, tengamos en cuenta que es un interinato ya que la directiva de Universitario de Deportes resaltó que en los próximos días se anunciará al nuevo entrenador de forma oficial. En base a dicho escenario es que los hinchas merengues no dejaron pasar la oportunidad para pedir el regreso de un estratega muy querido por la mayoría: Fabián Bustos.

Así es. El entrenador argentino está libre de vínculos contractuales luego de su paso por Millonarios FC de Colombia y algunas informaciones incluso aseguran que podría estar cerca de regresar a la ‘U’. Recordemos que junto a su equipo de trabajo ya sabe lo que es campeonar en el equipo crema y una nueva oportunidad le caería como anillo al dedo. La decisión está en la cancha de la directiva y los próximos días serán claves para conocer más detalles.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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