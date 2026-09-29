Cuatro jugadores ya no formarán parte de la pretemporada pedida por Pablo Guede en Alianza Lima

Alianza Lima está trabajando en la pretemporada reducida, pedida por Pablo Guede. Pero hay una novedad importante dentro de los considerados.

El plan de trabajo que pretendía ejecutar el director técnico Pablo Guede en la pretemporada reducida de Alianza Lima ha sufrido una importante reconfiguración de último momento. Cuatro promesas de las canteras blanquiazules no estarán a disposición del comando técnico en Cieneguilla debido a sus compromisos internacionales.

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Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrizio Mesías y Geray Motta, elementos clave de la cantera íntima, no integrarán la delegación que trabajará en la localidad limeña. La razón responde al llamado urgente formulado por la Selección Peruana Sub-20.

Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrizio Mesías y Geray Motta los protagonistas. (Foto: X).

El llamado de la Selección Peruana Sub-20

Los denominados ‘Potrillos’ venían de defender la camiseta nacional en los Juegos ODESUR, donde cumplieron un papel destacado al conquistar la medalla de bronce. Tras culminar dicha participación, la Federación Peruana de Fútbol les notificó su citación inmediata para integrarse a los microciclos del combinado juvenil.

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El objetivo central de esta convocatoria es preparar al plantel nacional con miras a una serie de partidos amistosos que disputarán próximamente en Ecuador. Por ello, las jóvenes figuras victorianas deben enfocar sus esfuerzos en la preparación con la ‘Bicolor’.

Inicio de los entrenamientos en la Videna

Los trabajos para este grupo de futbolistas ya arrancaron formalmente en las instalaciones de la Videna. Esta información fue revelada por el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, donde dio detalles de la hoja de ruta seguida por los juveniles.

En el caso particular de Geray Motta, el delantero ya venía ejercitándose bajo las órdenes del comando técnico de la selección desde la semana pasada. Los otros tres futbolistas se sumaron para completar el grupo de convocados en San Luis.

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Reajuste en la planificación de Pablo Guede

Para Pablo Guede, la ausencia de estos cuatro futbolistas representa un contratiempo logístico dentro de su planificación a corto plazo en Cieneguilla. El estratega argentino buscaba evaluar de cerca el rendimiento del talento joven del club durante este receso del campeonato.

Pese a no contar con ellos en la pretemporada de Alianza Lima, en la institución blanquiazul valoran el crecimiento competitivo que ganarán los ‘Potrillos’. Se espera que, tras concluir los amistosos en tierras ecuatorianas, los cuatro jugadores se reintegren a los entrenamientos del primer equipo victoriano.

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