Alianza Lima acaba de confirmar su segundo amistoso en la mini pretemporada pedida por Pablo Guede

El segundo amistoso dentro de la mini pretemporada pedida por Pablo Guede, está confirmado. Alianza Lima puede estar más tranquilo con esto.

Alianza Lima no quiere dejar ningún detalle al azar en la recta final de la competencia y ya tiene definidos sus dos exámenes preparatorios. La dirigencia victoriana cerró la programación del segundo compromiso exigido por el cuerpo técnico para llegar con el mejor rodaje posible al reinicio del torneo local.

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La información fue brindada por el periodista José Varela mediante sus redes sociales, donde reveló los pormenores de este nuevo cotejo de preparación. Según detalló el comunicador, el rival confirmado para este encuentro será FBC Melgar de Arequipa.

Alianza Lima enfrentará a Melgar en Matute. (Foto: X).

Fecha, hora y escenario del partido preparatorio

El esperado partido se disputará este sábado 3 de octubre en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede saltarán al campo a partir de las 8:00 p. m. para encarar este importante reto futbolístico.

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Un detalle clave de esta programación es que el cotejo frente al cuadro ‘Dominó’ se jugará estrictamente a puerta cerrada. De esta manera, el cuerpo técnico blanquiazul busca mantener la privacidad táctica y trabajar sin distracciones en el recinto de La Victoria.

El plan de Pablo Guede para el parón del campeonato

Este compromiso representa el segundo y último ensayo agendado dentro de la mini pretemporada diseñada por el estratega argentino. Guede insistió en la necesidad de sostener partidos de exigencia para mantener el ritmo competitivo durante la pausa del campeonato.

El primer reto de este proceso de preparación será ante Palestino de Chile, rival internacional que permitirá medir fuerzas en el aspecto físico y táctico. Posteriormente, el duelo frente a FBC Melgar servirá para hacer las correcciones finales en el esquema de juego.

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Poniéndose a punto para la recta final de la temporada 2026

Durante estos días, el plantel blanquiazul ha venido desarrollando intensos trabajos de reacondicionamiento en Cieneguilla. La intención del comando técnico es potenciar la fuerza física y afinar la idea de juego colectivo antes de volver a la competencia oficial.

Con este par de amistosos confirmados, la tranquilidad regresa a Matute para afrontar con garantías el tramo decisivo de la temporada 2026. Alianza Lima apunta a llegar en su máximo nivel futbolístico para pelear el título hasta la última jornada.

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