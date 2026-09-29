Pese al empate ante México, hinchas peruanos liquidaron a un jugador a críticas: “No es jugador de selección”

La Selección Peruana hizo un buen partido y sacó un empate 1-1 ante México en New Jersey. Se trató del segundo duelo amistoso en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El juego sirvió para mejorar la pálida imagen que había dejado en el encuentro ante Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ello, hubo críticas para un jugador.
Perú mostró una mejor versión en este partido, con respecto a lo que había sido el 4-1 sufrido a manos de Estados Unidos. Hubo mucha más actitud, buen juego, pierna fuerte cuando se necesitó. En líneas generales, aprobado el trabajo de Mano Menezes para este encuentro. Sin embargo, para los hinchas peruanos, lo hecho por Adrián Ugarriza no estuvo a la altura.
El delantero tuvo mucho sacrificio, corrió bastante, pero lo que se pide para un centrodelantero es que tenga chances de gol y las convierta. En esto último es donde Ugarriza no ha cumplido. Además, tuvo responsabilidad en la jugada del gol del empate del ‘Tricolor’.
Adrián Ugarriza, cuestionado por los hinchas peruanos tras el partido ante México (X @SeleccionPeru).
Las críticas a Adrián Ugarriza en el empate ante México
Los hinchas peruanos siguen cuestionando la presencia de Adrián Ugarriza en la Selección Peruana. Es que no toleran que sea un atacante que se haga fuerte en el área y no tenga chances de gol. Por este motivo, muchos pidieron que Gianluca Lapadula ingrese al partido. Al final, Mano Menezes optó por Álex Valera.
La frase de Mano Menezes que genera polémica y recuerda un análisis clave de Ricardo Gareca
“No es jugador de selección“, “con solo ver a Ugarriza jugando, es notable la gran decadencia de la selección“, “no podemos presentarnos con un delantero como Ugarriza” han sido los cuestionamientos más fuertes (sin insultos) contra el actual atacante del Hapoel Be’er Sheva.
Además de estos comentarios por su partido, el punto alto de las críticas al atacante de 29 años fue la jugada del gol de México. Es que el propio jugador no marca a nadie en la jugada donde Víctor Guzmán empató el partido. “Ugarriza solo mira” y “¿a quién marcaba?”, le cuestionaron.
¿A quién marcas Ugarriza? Te quedaste parado viendo cómo pasa el pelicano. Maldita sea.— Italo Villafuerte (@italocvillafue2) September 30, 2026
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Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre
- Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium
- México 1-1 Perú | 29 de septiembre | Sports Illustrated Stadium
- Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal
- Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami