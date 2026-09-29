Universitario confirmó la salida inmediata de Héctor Cúper: comunicado oficial

Comunicado oficial de Universitario. Héctor Cúper no va más en el club merengue. Mira todo lo que explicó en un comunicado oficial reciente.

El Club Universitario de Deportes sacudió el fútbol peruano con un importante anuncio este martes 29 de septiembre de 2026. La institución de Ate hizo pública la desvinculación inmediata del estratega argentino Héctor Cúper, dando por concluido su ciclo al mando del plantel principal tras una reunión de emergencia con la administración crema.

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A través de sus medios oficiales, el cuadro crema compartió un mensaje institucional dedicado al comando técnico saliente para agradecer su entrega durante su estancia. “El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución, y les desea éxitos en sus próximos desafíos”, señalaron en el documento publicado.

Universitario envió comunicado sobre Héctor Cúper. (Foto: X).

Piero Alva asume el mando interino del equipo

Con la finalidad de no interrumpir la planificación del primer equipo, la directiva reaccionó con rapidez para cubrir el puesto en el banquillo. Se confirmó que el exfutbolista y técnico de la casa, Piero Alva, quedará interinamente al frente de los entrenamientos mientras la administración define la llegada del cuerpo técnico definitivo.

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La tarea principal de Alva será mantener enfocado al grupo de futbolistas, supervisar los trabajos físicos y corregir detalles tácticos durante los próximos días. La prioridad de la directiva es conservar la competitividad del plantel y asegurar una transición ordenada antes de anunciar al nuevo estratega principal.

Próximo reto en el Estadio Monumental ante Melgar

En los próximos días, Universitario informará oportunamente sobre la designación del nuevo comando técnico que tomará las riendas del club para el tramo decisivo de la temporada. La administración acelera las gestiones para concretar al reemplazo de Cúper lo antes posible.

El elenco merengue volverá a tener competencia en la Liga 1 el próximo sábado 10 de octubre de 2026, cuando reciba a FBC Melgar a las 7:00 p. m. en el Estadio Monumental. En dicho encuentro, la afición crema aguarda ver la respuesta futbolística de su equipo en condición de local.

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