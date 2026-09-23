Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras partido pendiente entre ADT 2-1 Cienciano

Hoy de disputó un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. ADT recibió a Cienciano en el Estadio Unión Tarma y tras los 90 minutos de juego es que las tablas de posiciones de la temporada se movieron un poco, sobre todo ahora que tan solo restan 7 jornadas para el término del segundo semestre y así conocer a los equipos que lucharán por el título, además de la zona del descenso.
Recordemos que este encuentro debió jugarse hace un par de semanas, pero Cienciano realizó los requerimientos posibles para postergarlo debido a su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Al haber terminado la llave quedando eliminado ante Montevideo City Torque y estando en receso por la fecha FIFA, se encontró la fecha de hoy como idónea.
En cuanto al trámite del partido de esta tarde disputado en el Estadio Unión Tarma, fue Cienciano quien pegó primero en el marcador ya que a los 44′ apareció Kevin Becerra para decretar el 1-0 tras una exhaustiva revisión en el VAR. Luego, a los 67′ fue John Narváez quien encontró el empate en el marcador y a los 90′ el mismo defensor lo dio vuelta por 2-1 con un enorme cabezazo.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Desde Sport Boys calientan el próximo encuentro ante Universitario: “Al hincha le encanta ganarles”
Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de setiembre
- UTC 1-2 Juan Pablo II
- Cusco FC 0-1 FBC Melgar
Sábado 12 de setiembre
- Los Chankas 1-2 FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo
- Alianza Lima 1-2 Universitario
Domingo 13 de setiembre
- CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal
- Sport Boys 1-0 Deportivo Garcilaso
- Atlético Grau 3-1 Alianza Atlético
Miércoles 23 de setiembre
- ADT 2-1 Cienciano
DATOS CLAVES
- ADT venció 2-1 a Cienciano en duelo pendiente del Torneo Clausura 2026.
- John Narváez anotó un doblete a los 67 y 90 minutos para ADT.
- Kevin Becerra adelantó a Cienciano marcando el 1-0 a los 44 minutos.