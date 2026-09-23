Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras partido pendiente entre ADT 2-1 Cienciano

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del duelo pendiente por la fecha 9 entre ADT vs. Cienciano que se disputó en Tarma.

Hoy de disputó un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. ADT recibió a Cienciano en el Estadio Unión Tarma y tras los 90 minutos de juego es que las tablas de posiciones de la temporada se movieron un poco, sobre todo ahora que tan solo restan 7 jornadas para el término del segundo semestre y así conocer a los equipos que lucharán por el título, además de la zona del descenso.

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Recordemos que este encuentro debió jugarse hace un par de semanas, pero Cienciano realizó los requerimientos posibles para postergarlo debido a su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Al haber terminado la llave quedando eliminado ante Montevideo City Torque y estando en receso por la fecha FIFA, se encontró la fecha de hoy como idónea.

En cuanto al trámite del partido de esta tarde disputado en el Estadio Unión Tarma, fue Cienciano quien pegó primero en el marcador ya que a los 44′ apareció Kevin Becerra para decretar el 1-0 tras una exhaustiva revisión en el VAR. Luego, a los 67′ fue John Narváez quien encontró el empate en el marcador y a los 90′ el mismo defensor lo dio vuelta por 2-1 con un enorme cabezazo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de setiembre

UTC 1-2 Juan Pablo II

Cusco FC 0-1 FBC Melgar

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Sábado 12 de setiembre

Los Chankas 1-2 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo

Alianza Lima 1-2 Universitario

Domingo 13 de setiembre

CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Deportivo Garcilaso

Atlético Grau 3-1 Alianza Atlético

Miércoles 23 de setiembre

ADT 2-1 Cienciano

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DATOS CLAVES