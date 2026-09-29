Las alineaciones confirmadas del amistoso México vs. Perú: formaciones, cambios y bajas

Entérate las alineaciones del amistoso internacional de hoy. Juegan México vs. Perú. Las formaciones, cambios y bajas, las sabrás al detalle.

Las selecciones de México y Perú sostienen un atractivo choque de preparación en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Este compromiso de Fecha FIFA sirve para que ambos estrategas evalúen variantes y afiancen su idea futbolística de cara a las próximas competencias internacionales.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde será el México vs. Perú?

El encuentro está programado para disputarse este martes 29 de septiembre. Para los aficionados en México, el pitazo inicial será a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), mientras que en Perú la transmisión comenzará a las 20:00 horas. La cobertura televisiva en territorio mexicano corre a cargo de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX y Claro Sports.

En suelo peruano, el juego se emitirá por la señal abierta de América TV, mediante América tvGO. Además de Bicolor+ mediante el servicio de Bitel TV360.

México vs. Perú se enfrentan el día de hoy. (Foto: X).

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Alineación de la Selección Mexicana vs. Perú

El director técnico del conjunto azteca plantea rotaciones estratégicas en el once inicial para observar el rendimiento de varios elementos en posiciones clave. La estructura táctica mantiene un esquema competitivo en todas sus líneas.

Portero: Raúl Rangel o Alex Padilla.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Armando González.

Alineación de la Selección Peruana vs. México

La Bicolor busca consolidar la solidez defensiva y generar mayor dinámica de tres cuartos de cancha hacia adelante. La alineación prevista presenta la mezcla de jugadores experimentados y variantes en el frente de ataque.

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Portero: Pedro Gallese.

Defensas: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López.

Mediocampistas: Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Jesús Pretell.

Delanteros: Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

Cambios y bajas destacadas del partido

En el seleccionado mexicano, la rotación de nombres le otorga espacio a futbolistas jóvenes para sumar minutos de jerarquía internacional en la zona ofensiva. El banquillo contará con alternativas de recambio para ajustar la intensidad en el segundo tiempo.

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Por parte del combinado peruano, la recuperación de André Carrillo permite su inclusión directa en el esquema titular tras haber presentado molestias. A su vez, el cuerpo técnico prescinde de algunas piezas habituales por precaución física para evitar sobrecargas de cara a los próximos partidos oficiales.

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