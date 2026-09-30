Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Irlanda vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ireland vs. Austria, Liga de Naciones
Ireland vs. Austria, Liga de Naciones

Irlanda llega con la necesidad de reaccionar y Austria con la chance de sacar ventaja clara en la tabla cuando se midan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones.

Es la tercera fecha del certamen y ambos equipos pelean por acomodarse en la zona alta del grupo, algo que quedó lejos para los irlandeses tras su tropiezo del fin de semana.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda tuvo una semana de altibajos: cayó 1-0 como visitante ante Kosovo pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Israel, también lejos de casa. Esa victoria le dio algo de aire, aunque el equipo sigue en la parte baja de la tabla, con apenas 3 puntos en dos presentaciones.

Austria, en cambio, llegó a este cruce con el mejor arranque posible: dos triunfos por 3-1, primero ante Israel y luego ante Kosovo, ambos de local. Con 6 puntos y el cuarto puesto entre 54 equipos, el equipo se ubica como el favorito del cruce y quiere confirmar que su Liga de Naciones va en serio.

El historial entre Irlanda y Austria

El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una ventaja clara para Austria, que ganó cinco veces por dos de Irlanda, con tres empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 22 a 10 a favor de los austríacos.

El más reciente de esos duelos fue en 2017, cuando Irlanda igualó 1-1 como local. Desde entonces no volvieron a cruzarse, así que este jueves se reencuentran después de varios años sin verse las caras.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers
24/09/1963 Austria vs. Irlanda 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6
3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6
4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6
7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6
11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4
12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4
14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4
16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4
18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3
21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3
25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3
29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3
30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2
31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2
32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1
40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1
42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1
43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1
44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0
49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0
50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0
52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0
54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda suma 3 puntos en el torneo.
  • Austria suma 6 puntos tras vencer a Kosovo y Israel.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones