Irlanda vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda llega con la necesidad de reaccionar y Austria con la chance de sacar ventaja clara en la tabla cuando se midan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones.

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Es la tercera fecha del certamen y ambos equipos pelean por acomodarse en la zona alta del grupo, algo que quedó lejos para los irlandeses tras su tropiezo del fin de semana.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Irlanda tuvo una semana de altibajos: cayó 1-0 como visitante ante Kosovo pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Israel, también lejos de casa. Esa victoria le dio algo de aire, aunque el equipo sigue en la parte baja de la tabla, con apenas 3 puntos en dos presentaciones.

Austria, en cambio, llegó a este cruce con el mejor arranque posible: dos triunfos por 3-1, primero ante Israel y luego ante Kosovo, ambos de local. Con 6 puntos y el cuarto puesto entre 54 equipos, el equipo se ubica como el favorito del cruce y quiere confirmar que su Liga de Naciones va en serio.

El historial entre Irlanda y Austria

El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una ventaja clara para Austria, que ganó cinco veces por dos de Irlanda, con tres empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 22 a 10 a favor de los austríacos.

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El más reciente de esos duelos fue en 2017, cuando Irlanda igualó 1-1 como local. Desde entonces no volvieron a cruzarse, así que este jueves se reencuentran después de varios años sin verse las caras.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 24/09/1963 Austria vs. Irlanda 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

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Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

En síntesis