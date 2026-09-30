Irlanda vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Irlanda llega con la necesidad de reaccionar y Austria con la chance de sacar ventaja clara en la tabla cuando se midan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones.
Es la tercera fecha del certamen y ambos equipos pelean por acomodarse en la zona alta del grupo, algo que quedó lejos para los irlandeses tras su tropiezo del fin de semana.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
Irlanda tuvo una semana de altibajos: cayó 1-0 como visitante ante Kosovo pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Israel, también lejos de casa. Esa victoria le dio algo de aire, aunque el equipo sigue en la parte baja de la tabla, con apenas 3 puntos en dos presentaciones.
Austria, en cambio, llegó a este cruce con el mejor arranque posible: dos triunfos por 3-1, primero ante Israel y luego ante Kosovo, ambos de local. Con 6 puntos y el cuarto puesto entre 54 equipos, el equipo se ubica como el favorito del cruce y quiere confirmar que su Liga de Naciones va en serio.
El historial entre Irlanda y Austria
El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una ventaja clara para Austria, que ganó cinco veces por dos de Irlanda, con tres empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 22 a 10 a favor de los austríacos.
El más reciente de esos duelos fue en 2017, cuando Irlanda igualó 1-1 como local. Desde entonces no volvieron a cruzarse, así que este jueves se reencuentran después de varios años sin verse las caras.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/09/1963
|Austria vs. Irlanda
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 6 puntos tras vencer a Kosovo y Israel.