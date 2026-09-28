Mano Menezes definió si André Carrillo será titular ante México: “Sin limitaciones”

El DT de la Selección Peruana habló en conferencia de prensa. Habló sobre lo que busca cambiar con respecto al partido ante Estados Unidos. Reveló cómo está y qué pasará con André Carrillo.

Mano Menezes espera poder cambiar la imagen que dio la Selección Peruana en el último partido ante Estados Unidos. El entrenador brasileño habló en conferencia de prensa, previo al duelo ante México de este martes en New Jersey. Para mejorar el trabajo de ‘La Bicolor’, se espera el regreso al once titular de André Carrillo, algo que Menezes no terminó por confirmar.

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Perú disputará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA de septiembre-octubre este martes ante México. Para dicho duelo, se esperan cambios y una de las incógnitas pasa por el estado físico de André Carrillo, ausente en el último duelo ante Estados Unidos.

‘La Culebra’ había sufrido un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, de acuerdo al parte médico informado por Corinthians antes de su convocatoria a ‘La Bicolor’. Sin embargo, aún así, viajó con el combinado blanquirrojo a la espera de poder recuperarse para disputar alguno de los partidos amistosos. En los últimos días, ha mejorado y podría jugar en los próximos encuentros.

“Carrillo va a entrenar normalmente con todos, sin limitaciones. Y de ahí nos vamos a reunir para ver en qué punto conseguimos ponerlo: si ya está en condiciones de estar para este partido o si lo vamos a poner ante Canadá“, aseguró Menezes en la conferencia de prensa previa al duelo ante México.

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De esta manera, se espera que el volante de 35 años sea probado en el último entrenamiento de este lunes para definir su posible titularidad ante ‘El Tri’. Si no llega a estar al 100 por ciento, será preservado para que sí pueda estar el próximo sábado ante Canadá.

Mano Menezes espera cambiar para mejorar ante México

Con André Carrillo en duda, Mano Menezes espera, de todas maneras, mejorar lo que no salió bien ante Estados Unidos. En este sentido, el mediocampo es el lugar donde Perú tiene que cambiar para no sufrir los errores que tuvo en el primer amistoso de esta ventana internacional.

“Pienso que vamos a tomar en consideración los espacios del mediocampo, que fueron un poco generosos de nuestra parte para con Estados Unidos. La cancha quedó muy amplia”, consideró, en primera medida, el entrenador de ‘La Bicolor’.

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Y siguió con su análisis: “Eso perjudica la característica de algunos futbolistas, que deben dar una contribución ofensiva para nuestro equipo; y que, por el hecho de quedar sobrecargados con la parte defensiva, tal vez no lograron aportarle eso como pueden a los jugadores de arriba”.

Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium

México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium

Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal

Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami

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