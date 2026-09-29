La frase de Mano Menezes que genera polémica y recuerda un análisis clave de Ricardo Gareca

La última conferencia de prensa de Mano Menezes sigue dando qué hablar en el medio local, sobre todo cuando existe mucha diferencia en lo que sentenció Ricardo Gareca durante su etapa en el Perú allá por el año 2022.

En plena fecha FIFA y con un nivel futbolístico de la Selección Peruana que genera bastante incertidumbre, por decir lo menos, la más reciente conferencia de prensa de Mano Menezes incendió la pradera. El entrenador brasileño fue consultado sobre el tan mencionado recambio generacional en el equipo y aseguró que no llegó al país para reestructurar nuestro balompié ni nada de ello.

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“Cuando asumimos el trabajo, hablamos mucho sobre la reformulación de reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para sustituir a aquellos que por su edad ya no tenían lugar. Pero no vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor. Nosotros estamos trabajando para llegar a septiembre del próximo año con un equipo fuerte para disputar las eliminatorias”; declaró Mano Menezes.

🎙️Mano Menezes: "NO VIENE AQUÍ PARA REVOLUCIONAR EL FÚTBOL PERUANO, VINE PARA PODER TRABAJAR EL FÚTBOL CON LA SELECCIÓN MAYOR"#L1Radio



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A raíz de dicha respuesta es que muchas opiniones y comentarios en el ámbito local generan debate al sentir que la presencia de Mano Menezes no estaría unificada con el proyecto que encabezan en la Federación Peruana de Fútbol. Dicho esto, lo principal para este comando técnico es el resultado de la selección mayor y eso nos lleva a la reflexión que realizó Ricardo Gareca en su momento.

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El mensaje de Ricardo Gareca en el año 2022 sobre la realidad del fútbol peruano

Durante el último año de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana, una conferencia de prensa evidenció las más sinceras impresiones del entrenador sobre nuestro balompié. Señalando las dificultades que tienen los jugadores desde muy temprana edad, de la falta de infraestructura a nivel nacional y de la falta de gestión por el crecimiento del deporte a nivel general, estas siguientes palabras generaron un tremendo eco y al día de hoy nada cambió para bien.

“El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente y futbolísticamente, pero no tiene formación. No hay infraestructura que le de la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le de una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar, cada entrenador una hora y ya tienen que dejar la cancha porque se tienen que ir”; enfatizó Ricardo Gareca.

Asimismo, el estratega fue mucho más claro en la falta de apoyo de las autoridades hacia el deporte en el Perú. “Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Así se consigue un ciudadano competitivo y educado, pero eso flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios ilumine al Perú, por la gran capacidad peruana y el maravilloso pueblo que tienen que está abandonado lamentablemente“.

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