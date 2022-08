Claudio Borghi, extécnico de la selección chilena, defendió a Gabriel Costa de las críticas que viene recibiendo. El argentino intercedió por el peruano, quien ha sido blanco de pifias por parte de los hinchas del Colo Colo tras la eliminación de la Conmebol Sudamericana, Además, luego de ello ha sido usado desde la banca de suplentes del club chileno.

"Pongámonos en el lugar del técnico. No puedes sacar a un jugador cuando tiene uno o dos partidos malos sabiendo que es muy importante. Así no quedaría nadie. Yo creo que él debe sacar cuentas de lo que le puede dar Costa estando en la cancha o no jugando del todo bien. Pero teniendo chispazos a alguien que tenga afuera y que de pronto no puede hacer lo que hace Costa", dijo para TNT Sports.

Por último, Borghi sostuvo que si se juzgara a todos con la misma vara en el club albo, entonces, otros jugadores también deberían ser sustituidos: "Si nos vamos en esa también debería sacar a Leonardo Gil que ayer no tuvo un partido brillante. Lo mismo con Matías Zaldivia. Puedes sacar a Jeyson Rojas y no ponerlo más porque ayer no pasó más todo lo que tenía que pasar, y así seguimos y sumamos", finalizó.

La actualidad de Colo Colo

Lo sorpresivo a todo esto es que el conjunto ‘albo’ se ubica en la primera posición del campeonato chileno, donde no pierde hace 13 partidos. Para ver la última derrota tenemos que retroceder hasta el 10 de abril, cuando cayó en condición de visitante por 2-1 ante Unión Española. Sin embargo, la incomodidad del hincha del cuadro pasa por la poca trascendencia del exfutbolista de Sporting Cristal en el ataque.