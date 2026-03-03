Es tendencia:
Antes del duelo de Copa del Rey, dirigente de Atlético de Madrid reveló si Barcelona preguntó por Julián Álvarez

En España se habla sobre el posible fichaje del argentino por el Barça. Desde el Atleti comentaron al respecto. Por Copa del Rey, anotó en la ida.

Hugo Avalos

Julián Álvarez, en el partido de vuelta entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid logró una sufrida clasificación a la final de la Copa del Rey 2025-26. Perdió 3-0 ante FC Barcelona en el partido de vuelta, pero debido al 4-0 en la ida, se quedó con el pase a la definición del certamen. No obstante, entre estos dos equipos hay un nombre dando vueltas que podría llevar a potenciales negociaciones: Julián Álvarez.

En el Barcelona empiezan a pensar lentamente en un futuro sin Robert Lewandowski, quien termina contrato a final de temporada. Ante la necesidad de contratar a un centrodelantero, uno de los nombres que gusta en el conjunto catalán es Julián Álvarez.

Desde hace varios meses que se menciona la posibilidad de que el delantero argentino del Atlético de Madrid pueda llegar al Spotify Camp Nou para la próxima temporada. Lo cierto es que para que esto ocurra, los ‘Culés’ deberían pagar una fuerte suma de dinero, ya que los ‘Colchoneros’ gastaron alrededor de 75 millones de euros por su fichaje a mitad de 2024.

Desde Atlético de Madrid aseguran que Barcelona no preguntó por Julián Álvarez

En la previa al partido de vuelta por la Copa del Rey, hubo un encuentro entre las dirigencias de Barcelona y Atlético de Madrid. Este tipo de reuniones suelen tener cuestiones más informales que formales, pero no deja de ser una oportunidad para charlar respecto a diferentes temas.

El interés del Barça por Julián Álvarez dio cuenta de la posibilidad que su nombre haya sonado en esta comida entre directivas antes de este partido por Copa del Rey. Lo cierto es que esto no ocurrió, según palabras de Mateu Alemany, actual director de fútbol profesional del Atleti.

Los rivales de Real Madrid y FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025-26

Ni una palabra de Julián Álvarez, no ha salido el nombre ni saldrá“, aseveró Alemany, según declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo en España. Desde el conjunto ‘rojiblanco’ no quieren saber nada con una posible salida del ex River y Manchester City rumbo al Barcelona.

¿Cuánto vale Julián Álvarez?

Julián Álvarez tiene una valoración de 100 millones de euros, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt. Como se dijo, Atlético de Madrid pagó 75 millones de euros por su fichaje, por lo que, en caso de una venta, seguramente pedirá una suma mucho mayor.

Datos claves

  • Julián Álvarez tiene una valoración de 100 millones de euros según Transfermarkt.
  • 75 millones de euros pagó Atlético de Madrid por su fichaje en 2024.
  • Mateu Alemany confirmó que no hubo charlas con Barcelona por el jugador.
