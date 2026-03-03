Confirman lesión de rodilla de Cristiano Ronaldo: Al Nassr y Portugal sufren por su gravedad

Al Nassr informó de manera oficial el parte médico de Cristiano Ronaldo. Se confirmó que la figura que tiene 965 goles en su carrera padece una lesión en el tendón de su rodilla. Sin dudas, una mala noticia para el equipo de Arabia Saudita, en plena pelea por el título de la Saudi Pro League 2025-26. También hay preocupación en la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo ya había causado temor en Al Nassr. Es que no pudo completar el partido ante Al Fayha, donde erró un penal. Tuvo que salir por un problema en una de sus piernas. Todo apuntaba a una molestia muscular, pero el parte médico del club saudí dio otro panorama.

“Sintió una fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo”, había dicho Jorge Jesús, entrenador del conjunto amarillo y azul de Riad. Al final, las pruebas médicas confirmaron algo peor que una fatiga muscular.

Jorge Jesús, entrenador de Al Nassr (Getty Images).

“Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día”, informó Al Nassr de manera oficial en este martes 3 de marzo.

El parte médico oficial de Cristiano Ronaldo (X @AlNassrFC_EN).

¿Cuánto tiempo estará fuera Cristiano Ronaldo?

El club de Riad, actual líder de la Saudi Pro League 2025-26, no especificó los tiempos de recuperación para Cristiano Ronaldo. Lo que sí aclaró es que “sus condiciones serán evaluadas día tras día”, por lo que no quieren aclarar cuándo podrá estar plenamente recuperado.

CR7 es la máxima figura de Nassr y, en un momento decisivo de la temporada, no quieren dar pistas sobre su estado. En Arabia Saudita, algunas fuentes hablan de entre dos y cuatro semanas de ausencia, pero esto se verá con el correr de los partidos. Por lo pronto, se espera su baja para el partido ante Neom SC el próximo sábado.

El equipo de Jorge Jesús es líder de la Saudi Pro League con 61 puntos tras 24 jornadas disputadas. Le lleva dos unidades al escolta Al Ahli (59), tres a su clásico rival Al Hilal (58) y siete a Al Qadisiya. Por eso, con la lucha tan intensa por el título local, prescindir del ‘Bicho’ es algo que no puede permitirse dicho club.

Preocupación en Portugal por el estado físico de Cristiano Ronaldo

Cualquier lesión, a tan pocos meses del Mundial 2026, es motivo de susto en cualquier selección clasificada. Para Portugal, contar con Cristiano Ronaldo es totalmente imperioso. Por eso, desde la Federación Portuguesa siguen atentamente lo que pueda pasar con su capitán.

Si los problemas físicos de CR7 persisten, el entrenador Roberto Martínez podría considerar darle descanso y no convocarlo para la fecha FIFA de marzo. Los lusos deben jugar ante México y Estados Unidos en dicha ventana internacional.

