El comienzo en el cuadro de Atlético Grau ha sido pésimo en este Torneo Apertura. Hablamos que han disputado hasta el momento un total de 5 encuentros, pero tan solo han logrado sacar 1 punto. Esto es algo preocupante en un equipo que está acostumbrado a pelear en mitad de tabla y que entró en un pozo que podría condenarlos.

Publicidad

Publicidad

Mediante el periodista Gustavo Peralta, se conoció que el futuro de Ángel Comizzo está tomado. La directiva decidió que no va a continuar en el cargo del equipo ‘Albo’. Los malos resultados han obligado a que se tengan que tomar una radical sentencia para el estratega argentino.

“Ángel David Comizzo no seguirá como DT de Atlético Grau. Decisión tomada. Dirige su último partido frente a FC Cajamarca“, fue lo que publicó el periodista mediante sus redes sociales.

Ángel Comizzo deja Atlético Grau (Foto: Gustavo Peralta X).

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que Comizzo llegó a Atlético Grau el 06 de agosto del 2023. Desde ese momento hasta la actualidad son 91 partidos los que ha dirigido sin contar el último que será ante FC Cajamarca. Los números del nacido en Reconquista son los siguientes con: 24 victorias, 35 empates y 32 derrotas.

¿Quién reemplazará a Ángel Comizzo en Atlético Grau?

En Atlético Grau tienen pensado buscar a otro entrenador que tenga conocimientos de la Liga 1. Por es razón, están viendo a alguien que en los últimos años ha estado en diferentes clubes a nivel nacional. Con lo cual podría ser una opción acertada teniendo en cuenta su recorrido.

ver también Carlos Zambrano a un paso de Sport Boys: lo último sobre su inminente llegada

Estamos hablando de Gerardo Ameli, entrenador nacido en Rosario que con 55 años es uno de los candidatos más fuertes a tomar el buzo ‘Albo’. Todavía no hay nada confirmado, no obstante ya se está teniendo diálogo, por lo que en cualquier momento se podría hacer oficial esta contratación.

Publicidad

Publicidad

Gerardo Ameli (Foto: Alianza Atlético).

Ameli ha estado en varios equipos nacionales, conoce bien el medio, por lo que es considerado alguien que podría ayudar en busca de cambiar el rumbo del cuadro de Atlético Grau.

Equipos que dirigió Gerardo Ameli:

Sporting Cristal Sub 20

Rosario FC

Deportivo Municipal

UTC

Ayacucho FC

Cienciano

Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético

Selección Peruana (Interino)

Publicidad

Publicidad

Datos Claves