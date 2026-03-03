Es tendencia:
Ángel Comizzo no seguirá al mando de Atlético Grau debido a los malos resultados

El cuadro de Atlético Grau comenzó muy mal el Torneo Apertura y por eso han tomado una radical decisión.

Por Bruno Castro

Ángel Comizzo en Atlético Grau.
© Atlético GrauÁngel Comizzo en Atlético Grau.

El comienzo en el cuadro de Atlético Grau ha sido pésimo en este Torneo Apertura. Hablamos que han disputado hasta el momento un total de 5 encuentros, pero tan solo han logrado sacar 1 punto. Esto es algo preocupante en un equipo que está acostumbrado a pelear en mitad de tabla y que entró en un pozo que podría condenarlos.

Mediante el periodista Gustavo Peralta, se conoció que el futuro de Ángel Comizzo está tomado. La directiva decidió que no va a continuar en el cargo del equipo ‘Albo’. Los malos resultados han obligado a que se tengan que tomar una radical sentencia para el estratega argentino.

Ángel David Comizzo no seguirá como DT de Atlético Grau. Decisión tomada. Dirige su último partido frente a FC Cajamarca“, fue lo que publicó el periodista mediante sus redes sociales.

Imagen
Ángel Comizzo deja Atlético Grau (Foto: Gustavo Peralta X).
Hay que recordar que Comizzo llegó a Atlético Grau el 06 de agosto del 2023. Desde ese momento hasta la actualidad son 91 partidos los que ha dirigido sin contar el último que será ante FC Cajamarca. Los números del nacido en Reconquista son los siguientes con: 24 victorias, 35 empates y 32 derrotas.

¿Quién reemplazará a Ángel Comizzo en Atlético Grau?

En Atlético Grau tienen pensado buscar a otro entrenador que tenga conocimientos de la Liga 1. Por es razón, están viendo a alguien que en los últimos años ha estado en diferentes clubes a nivel nacional. Con lo cual podría ser una opción acertada teniendo en cuenta su recorrido.

Carlos Zambrano a un paso de Sport Boys: lo último sobre su inminente llegada

ver también

Carlos Zambrano a un paso de Sport Boys: lo último sobre su inminente llegada

Estamos hablando de Gerardo Ameli, entrenador nacido en Rosario que con 55 años es uno de los candidatos más fuertes a tomar el buzo ‘Albo’. Todavía no hay nada confirmado, no obstante ya se está teniendo diálogo, por lo que en cualquier momento se podría hacer oficial esta contratación.

Selección Peruana: Gerardo Ameli será el entrenador de la Bicolor en amistoso vs Bolivia en lugar de Manuel Barreto | FUTBOL-PERUANO | DEPOR
Gerardo Ameli (Foto: Alianza Atlético).

Ameli ha estado en varios equipos nacionales, conoce bien el medio, por lo que es considerado alguien que podría ayudar en busca de cambiar el rumbo del cuadro de Atlético Grau.

Equipos que dirigió Gerardo Ameli:

  • Sporting Cristal Sub 20
  • Rosario FC
  • Deportivo Municipal
  • UTC
  • Ayacucho FC
  • Cienciano
  • Deportivo Garcilaso
  • Alianza Atlético
  • Selección Peruana (Interino)
Datos Claves

  • Ángel Comizzo dejará de ser el director técnico de Atlético Grau tras sumar un punto.
  • El estratega argentino dirigió 91 partidos logrando 24 victorias, 35 empates y 32 derrotas.
  • Gerardo Ameli es el principal candidato para reemplazar a Comizzo en el banquillo albo.
