El equipo de la Liga 1 que busca juntar a Carlos Zambrano y Jean Deza

El mercado de fichajes de la Liga 1 sigue abierto y por eso hay equipos que están pensando en hacer refuerzos de último momento. Viendo que hay jugadores que se encuentran libres, pues buscan la opción de poder contratarlos. En este caso están siguiendo a Carlos Zambrano y Jean Deza, que son los objetivos de importante club.

Publicidad

Publicidad

Se trata de nada más y nada menos que Sport Boys, el conjunto ‘chalaco’ analiza la posibilidad de fichar a ambos jugadores. Debido al mal comienzo que está teniendo el cuadro del Callao, el cual tan solo ha llegado a ganar un partido, empató dos y perdió dos, ha hecho que se vea la opción de nuevos fichajes. Lo cual ha puesto a estos dos jugadores en la palestra.

Carlos Zambrano y Jean Deza buscados en Sport Boys (Foto: X).

El periodista Carlos Hernandez publicó en sus redes sociales la situación de estos jugadores en tienda rosada: “Carlos Zambrano tiene serias posibilidades de jugar en Sport Boys. Las conversaciones están avanzando. Eso sí, la condición es que primero resuelva su tema judicial. Por otro lado, se están dando los primeros contactos con Jean Deza”, fue lo que se dio a conocer.

Publicidad

Publicidad

La situación no es nada fácil en el caso del ‘Kaiser’, quien todavía sigue con un proceso judicial importante. Recordemos que fue acusado de agresión sexual en Uruguay, lo cual hizo que termine saliendo de Alianza Lima, lo mismo que con Sergio Peña y Miguel Trauco. Los cuales tampoco continuaron en el equipo de La Victoria.

Las otras opciones de Carlos Zambrano

De Carlos Zambrano se ha hablado mucho en los últimos días tras su desvinculación de Alianza Lima. En este caso, se supo que el conjunto de Atlético Grau es otro de los que está buscando tener al ‘Kaiser’. Actualmente el equipo es último en el Torneo Apertura y por esa razón están muy interesados en contar con los servicios del central.

ver también ¿Va por los puntos? UTC elevó queja ante CONAR tras caer frente a Alianza Lima: “Solicitamos y exigimos…”

Atlético Grau perdió ante Comerciantes Unidos (Foto: Liga 1).

Publicidad

Publicidad

Esta podría ser una interesante pelea por ver quien termina quedándose con el defensor nacional. También se dijo en su momento que podría ir a Cantolao, pero esto más que todo pues era uno de los deseos del jugador. Poder estar en este equipo que lo llegó a formar, por lo tanto sería el lugar para buscar su retiro.

Lo cierto, que por ahora el defensor sigue sin club y esperando poder encontrar algo antes del cierre del mercado de pases. Su situación no es nada fácil teniendo en cuenta el problema judicial en el que está, por eso también no se ha hecho oficial su llegada a ningún equipo.

Datos Claves

Sport Boys inició gestiones para contratar a los futbolistas Carlos Zambrano y Jean Deza .

inició gestiones para contratar a los futbolistas y . El Atlético Grau también busca fichar al defensa central para salir del último lugar.

también busca fichar al defensa central para salir del último lugar. La llegada de Carlos Zambrano depende de resolver su proceso judicial por presunta agresión sexual.

Publicidad