Belgrano tomó radical decisión sobre el futuro de Bryan Reyna: “Se evalúa lo que…”

Uno de los jugadores que preocupa en el exterior es Bryan Reyna. El extremo no viene siendo tomado en cuenta por el conjunto de Belgrano en los últimos tiempos. Esto ha hecho que se piense que es lo que pasará con él en el futuro. Ya que se habla mucho de su vuelta al fútbol peruano, pero ahora se ha conocido el plan que tiene el ‘Pirata’ con el número 7.

Lucas Bustos, el tesorero del club argentino habló con respecto a lo que se tiene planeado con Bryan Reyna. Que por ahora no está jugando, pero lo que se conoció en un comienzo es que analizarán todas las posibilidades que se tenga hasta el final del mercado de pases.

“Nosotros tenemos abierta una ventana hasta el 10 de marzo, así que hasta esa fecha haremos las evaluaciones que correspondan para determinar si surge alguna posibilidad de traer algo que realmente consideremos que viene a sumar, competir y fortalecer el grupo”, explicó en Hablemos de Belgrano.

De igual forma, manifestó que por ahora no está jugando debido a que no está en un buen estado físico. Se encuentra lesionado, por esa razón no aparece en el equipo.

Entrevista en Hablemos de Belgrano:

“Bryan Reyna hoy es jugador de la plantilla, está cursando ahora una lesión. Si aparece una oportunidad, como en todas las que aparecen, nosotros la evaluamos. Si aparece alguna posibilidad de transferencia, préstamos y demás, la analizaremos”, agregó.

¿Bryan Reyna tiene opción de jugar en la Liga 1?

Con respecto a su futuro, por ahora no hay nada dicho. Más bien, podría haber opción que llegue a la Liga 1 si es que lo ven pertinente, pero es algo que no está dicho.

Bryan Reyna con camiseta de Sporting Cristal (Foto: Gemini).

“Se evalúa lo que nosotros consideremos que sea lo mejor para el jugador y para nosotros, porque es un jugador del club por el que se ha hecho una inversión. Si no hay una perspectiva de minutos en primera, eso lo podría hacer en otro club, pero que vuelva a tener el rodaje y competencia; también el club observa eso”, manifestó.

“En ese caso, también vemos cuál sería el destino: que sean clubes que consideremos donde el jugador tenga la posibilidad de explotar, tener un buen rendimiento, etc.”, finalizó.

