Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese despierta idolatría hasta de los policías colombianos por su actuación en Deportivo Cali

Pedro Gallese se encuentra en un momento perfecto con la camiseta del Deportivo Cali. Luego de convertirse en figura, se tomó foto con todos.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Gallese nuevo ídolo del Deportivo Cali se toma fotos con todos.
© GeminiPedro Gallese nuevo ídolo del Deportivo Cali se toma fotos con todos.

El guardameta de la Selección Peruana, Pedro Gallese, se ha convertido en la nueva sensación del fútbol colombiano tras una actuación consagratoria. En el último clásico frente a Atlético Nacional, el “Pulpo” demostró por qué es considerado uno de los mejores arqueros del continente.

Publicidad

Pedro Gallese figura absoluta en Colombia

Su despliegue bajo los tres palos fue fundamental para que el Deportivo Cali se llevara una victoria crucial ante su histórico rival. Gracias a sus intervenciones quirúrgicas, el equipo azucarero logró mantener la ventaja en los momentos de mayor presión del encuentro.

Tweet placeholder

Al finalizar el compromiso, la organización del torneo no dudó en nombrarlo oficialmente como el Jugador del Partido. Este reconocimiento resalta el impacto inmediato que ha tenido el portero nacional desde su llegada a la liga cafetera.

Publicidad

Policía pide fotos con Pedro Gallese

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió fuera del terreno de juego, donde el fenómeno “Gallese” rompió todas las barreras. La hinchada local se volcó en muestras de cariño, agradeciéndole personalmente por haber elegido defender los colores del cuadro de Cali.

Hay expectativa en Deportivo Cali por la presencia de Pedro Gallese – Tu Diario Huánuco
Pedro Gallese firmó contrato con Deportivo Cali este año. (Foto: X).

Según reportó el periodista Alonso El Inca a través de su cuenta de X (antes Twitter), la euforia fue tal que incluso las autoridades presentes se sumaron al festejo. “Hasta la Policía aprovechó para tomarse fotos con él”, detalló el comunicador en sus redes sociales.

Publicidad

Este gesto de los uniformados colombianos se ha vuelto viral, evidenciando que la figura del arquero peruano trasciende la rivalidad deportiva. Su carisma y seguridad en el arco han generado una conexión inmediata con la ciudad y sus instituciones.

¡Con Pedro Gallese brillando! Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay: resumen y goles

ver también

¡Con Pedro Gallese brillando! Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay: resumen y goles

Deportivo Cali feliz con Pedro Gallese

Para el Deportivo Cali, la presencia de Gallese supone un salto de calidad que ilusiona a la fanaticada con pelear los puestos de vanguardia. La solvencia mostrada en el clásico ante el “Verdolaga” ratifica que el arco está en las mejores manos posibles.

Con esta actuación, Pedro Gallese no solo suma puntos en la tabla, sino que consolida una idolatría meteórica en territorio extranjero. El portero peruano ya es, sin duda alguna, el referente máximo del actual plantel azucarero.

Publicidad
Pedro Gallese: lo que le sedujo de Deportivo Cali y comparación de la Liga Colombia con la MLS - ESPN
Pedro Gallese trabajando en Deportivo Cali. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Pedro Gallese fue elegido Jugador del Partido tras vencer a Atlético Nacional.
  • Agentes de la Policía pidieron fotos al arquero, reportó el periodista Alonso El Inca.
  • Deportivo Cali logró una victoria clave en el clásico gracias al guardameta peruano.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
DT de Deportivo Cali calificó con dos sinceras palabras el debut oficial de Pedro Gallese
Peruanos en el exterior

DT de Deportivo Cali calificó con dos sinceras palabras el debut oficial de Pedro Gallese

Cali tomó decisión sobre Gallese
Peruanos en el exterior

Cali tomó decisión sobre Gallese

Gallese confesó cuál es su objetivo tras debutar con Deportivo Cali: "Al lugar que se merece"
Peruanos en el exterior

Gallese confesó cuál es su objetivo tras debutar con Deportivo Cali: "Al lugar que se merece"

Jairo Vélez pasó de la gloria en Universitario a las críticas potentes en Alianza Lima
Alianza Lima

Jairo Vélez pasó de la gloria en Universitario a las críticas potentes en Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo