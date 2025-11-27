Bryan Reyna habló fuerte sobre su regreso a un gigante de la Liga 1: “No lo descarto”

El futuro de Bryan Reyna volvió a encender el mercado de fichajes y esta vez con un mensaje directo que sacudió a un gigante de la Liga 1. El extremo, que no ha tenido la continuidad esperada en Belgrano, decidió romper el silencio y dejó una frase que puso en alerta total a los clubes peruanos.

“Estoy viendo con mi representante, a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección”, reveló Bryan Reyna en declaraciones a Willax Deportes.

El extremo peruano, que en su momento fue una de las figuras más desequilibrantes de la Liga 1, admitió sin rodeos que no descarta regresar al Perú, algo que inmediatamente generó rumores sobre un posible retorno a un equipo grande como Sporting Cristal o Universitario.

La frase que más sorprendió llegó después, cuando Bryan Reyna aseguró que “siempre busca lo mejor para él”, dando a entender que analizará sin temor todas las opciones sobre la mesa, incluso si eso significa volver a un club donde fue figura como Alianza Lima.

Bryan Reyna jugando para la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Qué club de Liga 1 ficharía a Bryan Reyna?

Bryan Reyna fue declarado como transferible en el plantel de Belgrano de Córdoba y algunos clubes de la Liga 1 ya lo tienen en el radar. Así pues, Sporting Cristal, Universitario y Melgar tomaron una posición expectante.

Mientras tanto, la Liga 1 observa con expectativa. Un jugador con la capacidad de Reyna podría cambiar el panorama competitivo de inmediato y su retorno sería una bomba mediática. Su futuro está abierto, pero el mensaje quedó claro: Bryan Reyna quiere volver a sentirse importante.

Bryan Reyna jugando para Belgrano. (Foto: Belgrano)

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale 1,5 millones de euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Si bien el extremo ha experimentado un descenso en su cotización, hay que recordar que el crack pasó de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba por 700 mil dólares.

¿Hasta cuándo Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano de Córdoba?

Bryan Reyna tiene contrato en Belgrano hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Fichado en enero del 2024 desde Alianza Lima de Perú, el cuadro de Córdoba busca venderlo a Europa para recuperar su inversión.

Datos claves

Bryan Reyna admitió a Willax Deportes que necesita continuidad y no descarta volver a la Liga 1.

El extremo Bryan Reyna fue declarado transferible en el actual plantel de Belgrano de Córdoba.

Los clubes de la Liga 1: Sporting Cristal, Universitario y Melgar están expectantes por Reyna.

