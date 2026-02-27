Renato Espinosa confesó que lo llamaron y que está muy al pendiente de un grande de la Liga 1: “Siempre he seguido a…”

Uno de los jugadores peruanos que viene haciendo bien las cosas en el extranjero es Renato Espinosa. El atacante de 27 años de edad milita actualmente en el Unirea Slobozia de Rumania y durante los últimos días ha sido noticia frente a la posibilidad de que pueda volver al país. Sin ánimos de dar esperanza de dicha situación, el mismo protagonista mostró detalles de lo que podría suceder.

Sabiendo que Sporting Cristal es duramente cuestionado por falta de efectividad en ofensiva y que ni el comando técnico ni la directiva pretenden fichar a un jugador extranjero pese a tener un cupo libre, la chance de contactar a un delantero peruano sí podría establecerse. Es justamente ahí en donde el nombre de Renato Espinosa empezó a sonar, pero ahora parece un escenario complejo.

“A comienzos de año hubieron un par de llamadas de equipos peruanos, pero al final no se concretó nada. Yo acá tengo contrato hasta junio de 2027, entonces imagino que habría ciertas complicaciones en el tema de una compra”; manifestó en primera instancia Renato Espinosa en una reciente conversación con el programa digital ‘Fútbol Satélite‘.

Luego, en una confesión de a qué equipo de Liga 1 observa, Renato Espinosa habló de los rimenses. “Siempre he seguido a Sporting Cristal, es normal seguir a los a los equipos que uno le tiene cariño. También le tengo mucho aprecio a Sullana. Prácticamente me revivieron porque yo ya no quería jugar y gracias a ellos se me dio la posibilidad de ser feliz jugando fútbol y llegar a Europa”.

La actualidad de Renato Espinosa en Unirea Slobozia de Rumania

Renato Espinosa llegó a Unirea Slobozia de Rumania en agosto del año 2025 y durante la presente temporada europea es que viene marcando la diferencia cuando quizá muchos ya no lo tenían en cuenta como un jugador a considerar incluso en la Selección Peruana. Lleva 6 goles anotados en 15 partidos jugados en el marco de la Superliga y con un total de 829 minutos de competencia.

A raíz de estos buenos números es que el atacante peruano de 27 años contó que vestir la camiseta de la Selección Peruana es uno de sus grandes propósitos en el futuro cercano. “Es un sueño y un objetivo que tengo por cumplir, para eso trabajo todos los días. Por el momento, desde la FPF no se han comunicado conmigo, pero eso no me distrae de seguir trabajando duro”; contó en la misma entrevista con ‘Fútbol Satélite‘.

