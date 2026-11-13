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Preocupación para Universitario: Gianluca Lapadula se retiró lesionado del Perú vs. Bolivia

Gianluca Lapadula no pudo seguir en el partido por una aparente lesión muscular. Le pusieron hielo en la zona afectada. Había marcado el 1-0 de penal.

Gianluca Lapadula, lesionado ante Bolivia.
© Bicolor+ PremiumGianluca Lapadula, lesionado ante Bolivia.

Malas y preocupantes noticias para Universitario de Deportes. Es que Gianluca Lapadula, figura del conjunto ‘crema’, se retiró lesionado del partido amistoso entre Perú y Bolivia en Matute. ‘Il Bambino’ sufrió una molestia muscular en el muslo izquierdo y tuvo que salir del campo. El cuerpo médico le puso hielo en la zona.

Gianluca Lapadula fue el autor del primer gol de la Selección Peruana en el amistoso ante Bolivia con una buena ejecución de penal. Sin embargo, en el segundo tiempo, tanto esfuerzo y desgaste llevó a que padezca una lesión muscular.

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Se tiró al piso y el partido se terminó automáticamente para el centrodelantero de Universitario. El cuerpo médico pidió el cambio y, así, le dejó su lugar a Adrián Ugarriza. No obstante, se fue al banco de suplentes y le pusieron hielo en la zona del muslo izquierdo, zona afectada.

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Hugo Avalos
Hugo Avalos
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