Preocupación para Universitario: Gianluca Lapadula se retiró lesionado del Perú vs. Bolivia

Gianluca Lapadula no pudo seguir en el partido por una aparente lesión muscular. Le pusieron hielo en la zona afectada. Había marcado el 1-0 de penal.

Malas y preocupantes noticias para Universitario de Deportes. Es que Gianluca Lapadula, figura del conjunto ‘crema’, se retiró lesionado del partido amistoso entre Perú y Bolivia en Matute. ‘Il Bambino’ sufrió una molestia muscular en el muslo izquierdo y tuvo que salir del campo. El cuerpo médico le puso hielo en la zona.

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Gianluca Lapadula fue el autor del primer gol de la Selección Peruana en el amistoso ante Bolivia con una buena ejecución de penal. Sin embargo, en el segundo tiempo, tanto esfuerzo y desgaste llevó a que padezca una lesión muscular.

Se tiró al piso y el partido se terminó automáticamente para el centrodelantero de Universitario. El cuerpo médico pidió el cambio y, así, le dejó su lugar a Adrián Ugarriza. No obstante, se fue al banco de suplentes y le pusieron hielo en la zona del muslo izquierdo, zona afectada.

🚨🤕 𝗦𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗔𝗟𝗔𝗥𝗠𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢: Gianluca Lapadula se retiró del partido lesionado tras sentir una molestia en el muslo posterior izquierdo.



El cuerpo médico le puso hielo en la zona afectada y preocupa a la hinchada crema. ⚠️ pic.twitter.com/LfA5a9cCae — Momento Deportivo (@MDeportivope) November 14, 2026

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