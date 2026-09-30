Noticia confirmada: Fabián Bustos asume Universitario en su segundo ciclo como entrenador

Fabián Bustos es el nuevo entrenador de Universitario. Tal como lo fuimos contando en días previos, el argentino vivirá hoy su segunda etapa.

Fabián Bustos ya es oficialmente el nuevo director técnico de Universitario de Deportes para afrontar los próximos desafíos deportivos de la institución, según reveló hace unos momentos el periodista Gustavo Peralta.

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El estratega argentino inicia formalmente su segunda etapa en el banquillo del cuadro crema, marcando un retorno esperado tras haberse especulado sobre su vuelta en los días previos a esta confirmación oficial.

Fabián Bustos está de regreso en Universitario. (Foto: X).

Un proyecto a largo plazo en Universitario de Deportes

La directiva merengue ha decidido apostar fuertemente por la experiencia y el conocimiento del técnico al asegurar la firma de un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027.

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El entrenador estará arribando a la capital en las próximas horas acompañado por la totalidad de su comando técnico, listo para asumir de inmediato los trabajos de campo con el plantel principal.

Reorganización inmediata en el cuerpo técnico merengue

Con la llegada del estratega argentino y la incorporación de sus colaboradores de confianza, se confirmó que Piero Alva no formará parte del nuevo cuerpo técnico para este periodo.

El popular “Zorrito” dará por concluida su labor al frente del interinato del primer equipo y regresará de inmediato a cumplir sus funciones habitualmente establecidas dentro de la estructura deportiva del club.

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🚨 ¡ATENCIÓN!

✅ Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa.



¿Piero Alva será parte de su comando técnico? No, el “Zorrito, una vez terminando el interinato, regresa a sus labores… pic.twitter.com/3lcV5fp70r — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 30, 2026

Sanciones disciplinarias pendientes dentro de Liga 1

Un aspecto clave que deberá gestionar el cuerpo técnico durante sus primeras jornadas oficiales será la sanción disciplinar que arrastra el director técnico desde la temporada anterior.

De acuerdo con lo detallado por el periodista Gustavo Peralta, Fabián Bustos aún tiene tres fechas de suspensión que deberá cumplir en la Liga 1, correspondientes al torneo 2025 antes de poder dirigir desde el banquillo.

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