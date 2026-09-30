Con la reciente salida de Héctor Cúper, Fabián Bustos será el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. Las negociaciones con el campeón nacional en 2024 llegaron a buen término y, así, tendrá su segundo ciclo en el club. Sin embargo, en caso de asumir, enfrentará un grave problema.

Publicidad

Fabián Bustos vuelve a Universitario de Deportes, según reportaron los periodistas Gustavo Peralta y César Luis Merlo en sus respectivas cuentas de X. De esta manera, su llegada busca revertir la situación en la que se encuentra el cuadro ‘crema’ y pelear por el tetracampeonato nacional.

🚨 ¡ATENCIÓN!

✅ Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa.



¿Piero Alva será parte de su comando técnico? No, el “Zorrito, una vez terminando el interinato, regresa a sus labores… pic.twitter.com/3lcV5fp70r — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 30, 2026

No obstante, hay un detalle no menor: Fabián Bustos había recibido una sanción de parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Fueron cuatro fechas de suspensión debido a un polémico festejo (un ‘Topo Gigio) contra la hinchada de Alianza Lima en el clásico del Torneo Apertura 2025, disputado el 5 de abril.

Publicidad

El entrenador argentino recibió esa sanción, pero sólo cumplió un partido, por lo cual le quedan tres sin estar en el banco de suplentes ‘crema’. Es que al momento en que la FPF anunció el castigo, este recibió la oferta de Olimpia de Paraguay y decidió marcharse del Perú. Por lo cual, no cumplió con dicha suspensión de cuatro partidos.

¿Qué hará la FPF con la sanción a Fabián Bustos?

Pese a su salida del Perú, con su regreso, Fabián Bustos debería cumplir con la sanción impuesta por la FPF. Por lo tanto, no podría dirigir en los partidos ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College, que son los próximos que tiene Universitario en el Torneo Clausura 2026.

Las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FPF quedan registradas a nombre del profesional y no expiran por dejar el país o cambiar de club. Por lo tanto, para estos encuentros debería dirigir su entrenador asistente.

Publicidad

Habrá que ver si este es un detalle que estaba previsto en la administración de Universitario, encabezada por Franco Velazco, o si esta situación fue pasada por alto. La apelación o un pedido a la Federación no es opción, ya que pasó mucho tiempo desde aquella sanción.

Los partidos que se perdería Fabián Bustos con Universitario

Universitario vs. FBC Melgar | Sábado 10 de octubre a las 19:00 horas | Estadio Monumental U Marathon

Alianza Atlético vs. Universitario | Domingo 18 de octubre a las 15:30 horas | Estadio Mansiche de Trujillo

Universitario vs. Juan Pablo II College | Sábado 24 de octubre a las 19:30 horas | Estadio Monumental U Marathon

DATOS CLAVES

Fabián Bustos negocia su regreso como director técnico del club Universitario de Deportes.

negocia su regreso como director técnico del club Universitario de Deportes. Registra tres partidos de suspensión pendientes por una sanción de la FPF en 2025.

pendientes por una sanción de la FPF en 2025. No podrá dirigir los partidos ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II.