Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Tras ser vinculado con Universitario, la decisión que tomó Piero Quispe para su futuro

A pesar de su intención de volver al club 'crema', el volante nacional seguirá en el extranjero, según habría confirmado su entorno.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Piero Quispe quería volver a la 'U', pero finalmente se quedará en el extranjero.
© Getty ImagesPiero Quispe quería volver a la 'U', pero finalmente se quedará en el extranjero.

El nombre de Piero Quispe volvió a generar rumores en el fútbol peruano luego de que algunos medios lo vincularan con un posible regreso a Universitario de Deportes. Sin embargo, según información compartida por el periodista deportivo Gustavo Peralta, la situación es más compleja y su futuro parece mantenerse en el extranjero.

Publicidad

La postura del entorno de Piero Quispe

En su cuenta de Twitter, Peralta detalló que, pese al deseo del volante nacional de reencontrarse con sus raíces y regresar a la ‘U’, la agencia que lo representa no contempla por ahora un regreso al fútbol peruano.

La prioridad del entorno de Quispe es que continúe desarrollándose fuera del país, especialmente tras haber encontrado continuidad en el fútbol australiano con Sydney FC.

El comunicador también aclaró que la agencia maneja algunas opciones internacionales que se vienen analizando, mientras que su préstamo en ‘Lo Celestes’ culmina en mayo y luego deberá reincorporarse a Pumas UNAM.

Publicidad
Tweet placeholder

Quispe quería volver, pero por ahora se prioriza su continuidad afuera

Aunque el deseo de Quispe de regresar al club donde se formó era evidente, su entorno y su agencia consideran que seguir en el extranjero es lo más conveniente para su carrera. Esto mantiene en pausa cualquier negociación con Universitario, a la espera de definiciones sobre su futuro en México o posibles opciones internacionales.

Por ahora, los hinchas ‘merengues’ deberán esperar y seguir de cerca la evolución del volante, cuyo plan de carrera apunta a consolidarse en el extranjero antes de pensar en un regreso a Perú.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Piero Quispe milita actualmente en el Sydney FC de Australia, donde ha encontrado continuidad futbolística.
  • El préstamo del jugador culmina en mayo, fecha en la que deberá retornar al Pumas UNAM.
  • El periodista Gustavo Peralta aclaró que la agencia del volante prioriza su permanencia en el extranjero.
Publicidad
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Administrador de Sport Boys tomó decisión final con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza
Liga 1

Administrador de Sport Boys tomó decisión final con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza

En Argentina aseguran que Universitario arregló la llegada de Bryan Reyna: los detalles
Universitario

En Argentina aseguran que Universitario arregló la llegada de Bryan Reyna: los detalles

A horas del partido ante Newcastle, FIFA sorprende al FC Barcelona
Champions League

A horas del partido ante Newcastle, FIFA sorprende al FC Barcelona

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX y Movistar por el Apertura
Liga 1

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX y Movistar por el Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo