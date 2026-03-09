Tras ser vinculado con Universitario, la decisión que tomó Piero Quispe para su futuro

El nombre de Piero Quispe volvió a generar rumores en el fútbol peruano luego de que algunos medios lo vincularan con un posible regreso a Universitario de Deportes. Sin embargo, según información compartida por el periodista deportivo Gustavo Peralta, la situación es más compleja y su futuro parece mantenerse en el extranjero.

La postura del entorno de Piero Quispe

En su cuenta de Twitter, Peralta detalló que, pese al deseo del volante nacional de reencontrarse con sus raíces y regresar a la ‘U’, la agencia que lo representa no contempla por ahora un regreso al fútbol peruano.

La prioridad del entorno de Quispe es que continúe desarrollándose fuera del país, especialmente tras haber encontrado continuidad en el fútbol australiano con Sydney FC.

El comunicador también aclaró que la agencia maneja algunas opciones internacionales que se vienen analizando, mientras que su préstamo en ‘Lo Celestes’ culmina en mayo y luego deberá reincorporarse a Pumas UNAM.

Quispe quería volver, pero por ahora se prioriza su continuidad afuera

Aunque el deseo de Quispe de regresar al club donde se formó era evidente, su entorno y su agencia consideran que seguir en el extranjero es lo más conveniente para su carrera. Esto mantiene en pausa cualquier negociación con Universitario, a la espera de definiciones sobre su futuro en México o posibles opciones internacionales.

Por ahora, los hinchas ‘merengues’ deberán esperar y seguir de cerca la evolución del volante, cuyo plan de carrera apunta a consolidarse en el extranjero antes de pensar en un regreso a Perú.

DATOS CLAVES

Piero Quispe milita actualmente en el Sydney FC de Australia, donde ha encontrado continuidad futbolística.

El préstamo del jugador culmina en mayo, fecha en la que deberá retornar al Pumas UNAM.

El periodista Gustavo Peralta aclaró que la agencia del volante prioriza su permanencia en el extranjero.

