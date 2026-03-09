Franco Coronel, futbolista de Alianza Atlético, rompió el silencio tras ser acusado de racismo por un insulto contra Cristiano da Silva en el partido del pasado sábado 7 de marzo entre Sporting Cristal y el conjunto de Sullana por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A través de un mensaje en sus redes sociales, aseguró que no le dijo “macaco” al futbolista brasileño y hasta denunció que recibió amenazas tanto él como su familia.

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético tuvo un momento de interrupción sobre la parte final. El árbitro Daniel Ureta aplicó el protocolo anti racismo tras una denuncia hecha por Cristiano da Silva, quien aseguró que Franco Coronel le dijo un insulta de índole racista.

Después del partido, el gerente deportivo Gustavo Zevallos aseguró que, según lo denunciado por Cristiano, el futbolista de Sullana le dijo “macaco“. “No entiendo cómo un jugador extranjero, al que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede cometer un acto de racismo como este. Vamos a pedir sanciones drásticas“, aseveró en declaraciones a L1MAX.

Por este hecho, la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol, el Ministerio de Cultura y tantas otras entidades repudiaron el racismo y pidieron sanciones ejemplares para Franco Coronel. En tal caso, el certamen junto a la Comisión Disciplinaria investigarán el hecho.

Mientras tanto, el futbolista de Alianza Atlético de Sullana ha vivido momentos angustiantes, según lo que reveló en un comunicado en sus redes sociales (las tiene en privado). Aseguró que no le dijo “macaco” a Cristiano Da Silva, denunció que éste insultó a su madre, reveló que ha recibido amenazas él y su familia y pidió disculpas por los inconvenientes generados.

El comunicado de Franco Coronel tras la denuncia de racismo en su contra

Buenas tardes, después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano da Silva.

Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ¡Das asco! Sin taparme la boca ni nada por el estilo. De hecho, de la palabra que se me acusa, no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pedir disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente. Agradezco todo el apoyo de Sullana.

El mensaje de Franco Coronel (Instagram @francoronel__7).

NOTICIA EN DESARROLLO